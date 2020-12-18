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Финская группа Nordea объявила о закрытии одноименного банка в России

Ведомости

Финская банковская группа Nordea прекращает свою деятельность в России, она сосредоточится на развитии бизнеса в скандинавском регионе, следует из сообщения на сайте кредитной организации.

«В соответствии с утвержденной стратегией группа Nordea сосредоточит свою деятельность в скандинавском регионе, поэтому было принято решение о частичном закрытии международной сети, в том числе бизнеса в России», — говорится в сообщении.

Уточняется, что «Нордеа-банк» предоставит клиентам «комфортные условия» для закрытия счетов и выполнит все обязательства перед потребителями. Процесс ликвидация кредитной организации будет длиться в течение 2021 г., рассказал «Коммерсанту» председатель правления банка Михаил Поляков.

О том, что «Нордеа-банк» постепенно откажется от работы с клиентами из России, стало известно в феврале прошлого года. Тогда Поляков сообщил, что кредитная организация перестанет привлекать новых потребителей, хотя и продолжит обслуживать уже имеющихся. 

Тогда же старший директор по финансовым институтам агентства Fitch Ratings Александр Данилов назвал причиной смены стратегии Nordea в России ограниченные перспективы развития из-за низкого экономического роста и высокой конкуренции со стороны госбанков, а также фактор санкций. Поляков уточнил, что российское подразделение ранее было единственным в группе, которое активно кредитовало локальные компании, но затем сегмент перестал приносить прибыль.

«Нордеа-банк» работал в России с 1994 г., следует из информации на его сайте. На конец третьего квартала 2020 г. он занимал 95 место по размеру активов (53,2 млрд руб.) в рейтинге «Интерфакса».

Ранее по теме: «Нордеа-банк» откажется от привлечения новых российских клиентов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных