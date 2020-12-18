Финская группа Nordea объявила о закрытии одноименного банка в России
Финская банковская группа Nordea прекращает свою деятельность в России, она сосредоточится на развитии бизнеса в скандинавском регионе, следует из сообщения на сайте кредитной организации.
«В соответствии с утвержденной стратегией группа Nordea сосредоточит свою деятельность в скандинавском регионе, поэтому было принято решение о частичном закрытии международной сети, в том числе бизнеса в России», — говорится в сообщении.
Уточняется, что «Нордеа-банк» предоставит клиентам «комфортные условия» для закрытия счетов и выполнит все обязательства перед потребителями. Процесс ликвидация кредитной организации будет длиться в течение 2021 г., рассказал «Коммерсанту» председатель правления банка Михаил Поляков.
О том, что «Нордеа-банк» постепенно откажется от работы с клиентами из России, стало известно в феврале прошлого года. Тогда Поляков сообщил, что кредитная организация перестанет привлекать новых потребителей, хотя и продолжит обслуживать уже имеющихся.
Тогда же старший директор по финансовым институтам агентства Fitch Ratings Александр Данилов назвал причиной смены стратегии Nordea в России ограниченные перспективы развития из-за низкого экономического роста и высокой конкуренции со стороны госбанков, а также фактор санкций. Поляков уточнил, что российское подразделение ранее было единственным в группе, которое активно кредитовало локальные компании, но затем сегмент перестал приносить прибыль.
«Нордеа-банк» работал в России с 1994 г., следует из информации на его сайте. На конец третьего квартала 2020 г. он занимал 95 место по размеру активов (53,2 млрд руб.) в рейтинге «Интерфакса».