Финская группа Nordea объявила о закрытии одноименного банка в России

О том, что «Нордеа-банк» постепенно откажется от работы с клиентами из России, стало известно в феврале прошлого года. Тогда Поляков сообщил, что кредитная организация перестанет привлекать новых потребителей, хотя и продолжит обслуживать уже имеющихся.