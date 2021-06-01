Костин назвал нереалистичным отключение России от SWIFT

«Зачем это американцам? У них есть свой инструмент. Они отключали наши банки и иранские банки до этого от долларовых расчетов с введением вторичных санкций в отношении европейских банков. Они говорят, что, если ты ( банк. — прим.) будешь работать, допустим, с этим подсанкционным банком, ты тоже будешь отключен от американской системы. Они чуть было не сделали это с французскими банками, когда были претензии по нарушению санкций, кстати, не в отношении России. Это пугает и европейцев», — сказал Костин в интервью РБК.