ЦБ уточнил подробности инициативы сделать переводы самому себе бесплатными
«Мы считаем, что для поддержки граждан можно повысить лимит бесплатных переводов между своими счетами в разных банках (ме2ме-переводы) до 1,4 млн руб. в месяц. Причем не только через СБП, но и по другим каналам», — отметил представитель ЦБ.
В пресс-службе рассказали, что у людей будет возможность по окончании срока вклада не переносить наличные из банка в банк, а сделать перевод в банк с лучшими условиями по вкладу. Представитель ЦБ назвал такой сервис удобным, быстрым, выгодным и безопасным, а инициатива, по его словам, повысит конкуренцию на рынке.
В ЦБ рассчитывают, что предложения по изменению законодательства будут одобрены и приняты в 2022 г.
Банк России рассматривает возможность отмены комиссий за переводы на сумму до 1,4 млн руб. между счетами одного человека в разных банках, заявила 17 декабря председатель регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
По словам Набиуллиной, комиссии зачастую являются барьером для того, чтобы свободно распоряжаться собственными средствами и выбирать банки с более привлекательными ставками по депозитам. Отмена подобных платежей, по мнению ЦБ, улучшит конкуренцию среди кредитных организаций и «усилит трансмиссию денежно-кредитной политики».
24 ноября этого года первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова заявила о планах регулятора рассмотреть возможность отмены комиссии за переводы между счетами одного клиента в разных кредитных организациях через СБП. Сейчас эта функция ограничена лимитом в 100 000 руб. в месяц. При превышении порога взимается комиссия до 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 руб.