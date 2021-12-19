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ЦБ уточнил подробности инициативы сделать переводы самому себе бесплатными

Ведомости

Предложение Центробанка отменить комиссию за переводы на сумму до 1,4 млн руб. между счетами одного человека в разных банках коснется не только операций внутри Системы быстрых платежей (СБП), сообщили РБК в пресс-службе Банка России.

«Мы считаем, что для поддержки граждан можно повысить лимит бесплатных переводов между своими счетами в разных банках (ме2ме-переводы) до 1,4 млн руб. в месяц. Причем не только через СБП, но и по другим каналам», — отметил представитель ЦБ.

В пресс-службе рассказали, что у людей будет возможность по окончании срока вклада не переносить наличные из банка в банк, а сделать перевод в банк с лучшими условиями по вкладу. Представитель ЦБ назвал такой сервис удобным, быстрым, выгодным и безопасным, а инициатива, по его словам, повысит конкуренцию на рынке.

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В ЦБ рассчитывают, что предложения по изменению законодательства будут одобрены и приняты в 2022 г.

Банк России рассматривает возможность отмены комиссий за переводы на сумму до 1,4 млн руб. между счетами одного человека в разных банках, заявила 17 декабря председатель регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. 

По словам Набиуллиной, комиссии зачастую являются барьером для того, чтобы свободно распоряжаться собственными средствами и выбирать банки с более привлекательными ставками по депозитам. Отмена подобных платежей, по мнению ЦБ, улучшит конкуренцию среди кредитных организаций и «усилит трансмиссию денежно-кредитной политики».

24 ноября этого года первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова заявила о планах регулятора рассмотреть возможность отмены комиссии за переводы между счетами одного клиента в разных кредитных организациях через СБП. Сейчас эта функция ограничена лимитом в 100 000 руб. в месяц. При превышении порога взимается комиссия до 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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