Торги на фондовом рынке Мосбиржи 4 марта не возобновятся

С пятницы ЦБ снизил комиссию для физлиц на покупку валюты через брокеров с 30 до 12% и установил такую комиссию для юрлиц на уровне 12% от суммы операции. Комиссия в размере 30% для частных инвесторов, покупающих валюту на бирже, была введена 3 марта. Как объяснил ЦБ, это выравнивает конкурентные условия между брокерами и банками, у которых разные курсы покупки и продажи валюты.