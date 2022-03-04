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Финансы

Торги на фондовом рынке Мосбиржи 4 марта не возобновятся

Ведомости

ЦБ не будет возобновлять торги на Мосбирже 4 марта в основных режимах в секциях фондового и срочного рынка, а также на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ), говорится в сообщении на сайте регулятора.

Исключение будет сделано для режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях на рынке ценных бумаг, режима «Закрытие позиций» на срочном рынке, товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках. Торги на валютном и денежном рынках, как и в последние дни начиная с 28 ферваля, будут проводиться с 10:00 до 19:00 мск вместо вместо 7:00 — 23:50.

ЦБ пятый день подряд отменяет торги акциями на Мосбирже в условиях западных санкций, последовавших за началом российской военной операции на Украине, которые привели к сильному обвалу рынка 24-25 февраля. Утренние и вечерние сессии на Мосбирже также отменены с 1 по 5 марта.

С пятницы ЦБ снизил комиссию для физлиц на покупку валюты через брокеров с 30 до 12% и установил такую комиссию для юрлиц на уровне 12% от суммы операции. Комиссия в размере 30% для частных инвесторов, покупающих валюту на бирже, была введена 3 марта. Как объяснил ЦБ, это выравнивает конкурентные условия между брокерами и банками, у которых разные курсы покупки и продажи валюты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных