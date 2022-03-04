ЦБ снизил комиссию для физлиц на покупку валюты на бирже

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ, согласно которому со 2 марта россияне не могут вывозить из страны более $10 000 наличными. С 1 марта налоговые резиденты России не могут зачислять иностранную валюту на свои счета в зарубежных банках и брокерах. Кроме того, экспортеры обязаны продавать не менее 80% выручки в иностранной валюте по внешнеторговым договорам на российском рынке. Это требование распространяется и на валютную выручку за первые два месяца текущего года (с 1 января по 28 февраля).