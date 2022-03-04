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ЦБ снизил комиссию для физлиц на покупку валюты на бирже

Ведомости

Центробанк с 4 марта снизил комиссию для физических лиц на покупку валюты через брокеров с 30% до 12% и установил такую комиссию для юрлиц на уровне 12% от суммы операции, говорится на сайте регулятора.

«Банк России, дополнительно проанализировав ситуацию, для выравнивания конкурентных условий на рынке и поддержания финансовой стабильности с 4 марта 2022 года снижает комиссию для физических лиц на операции по покупке иностранной валюты через брокеров с 30% до 12% и устанавливает комиссию для юридических лиц на уровне 12% от суммы операции», — говорится в сообщении.

3 марта ЦБ установил комиссию в 30% за покупку физлицами валюты на бирже. По мнению регулятора, такая мера выравнивает конкуренцию между брокерами и банками, у которых разные курсы покупки и продажи валюты. В последние дни курсы валют резко выросли на фоне жестких санкций в отношении России в связи с ее военной операцией на Украине.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ, согласно которому со 2 марта россияне не могут вывозить из страны более $10 000 наличными. С 1 марта налоговые резиденты России не могут зачислять иностранную валюту на свои счета в зарубежных банках и брокерах. Кроме того, экспортеры обязаны продавать не менее 80% выручки в иностранной валюте по внешнеторговым договорам на российском рынке. Это требование распространяется и на валютную выручку за первые два месяца текущего года (с 1 января по 28 февраля).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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