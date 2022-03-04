ЦБ снизил комиссию для физлиц на покупку валюты на бирже
Центробанк с 4 марта снизил комиссию для физических лиц на покупку валюты через брокеров с 30% до 12% и установил такую комиссию для юрлиц на уровне 12% от суммы операции, говорится на сайте регулятора.
«Банк России, дополнительно проанализировав ситуацию, для выравнивания конкурентных условий на рынке и поддержания финансовой стабильности с 4 марта 2022 года снижает комиссию для физических лиц на операции по покупке иностранной валюты через брокеров с 30% до 12% и устанавливает комиссию для юридических лиц на уровне 12% от суммы операции», — говорится в сообщении.
3 марта ЦБ установил комиссию в 30% за покупку физлицами валюты на бирже. По мнению регулятора, такая мера выравнивает конкуренцию между брокерами и банками, у которых разные курсы покупки и продажи валюты. В последние дни курсы валют резко выросли на фоне жестких санкций в отношении России в связи с ее военной операцией на Украине.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ, согласно которому со 2 марта россияне не могут вывозить из страны более $10 000 наличными. С 1 марта налоговые резиденты России не могут зачислять иностранную валюту на свои счета в зарубежных банках и брокерах. Кроме того, экспортеры обязаны продавать не менее 80% выручки в иностранной валюте по внешнеторговым договорам на российском рынке. Это требование распространяется и на валютную выручку за первые два месяца текущего года (с 1 января по 28 февраля).