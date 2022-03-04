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Финансы

Мосбиржа запретила короткие продажи по евро на валютном и фондовом рынках

Ведомости

Мосбиржа ввела запрет на короткие продажи по евро в секциях валютного и фондового рынка, говорится в сообщении торговой площадки.

Уточняется, что запрет установлен с 4 марта решением небанковской кредитной организации «Национальный клиринговый центр».

Биржевые курсы валют резко выросли за последние дни в условиях жестких санкций, введенных западными странами в ответ на российскую военную операцию на Украине. Накануне курс доллара на Мосбирже впервые превысил 114 руб., а курс евро достиг 124 руб.

С 24 февраля, первого дня военной операции России на Украине, действует временный запрет на короткие продажи на российском финансовом рынке. ЦБ объяснил это стремлением защитить интересы инвесторов в условиях чрезмерной волатильности на рынках.

Ранее регулятор временно запретил российским брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов, а правительство объявило о выкупе акций национальных эмитентов на сумму 1 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных