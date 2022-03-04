Мосбиржа запретила короткие продажи по евро на валютном и фондовом рынках
Мосбиржа ввела запрет на короткие продажи по евро в секциях валютного и фондового рынка, говорится в сообщении торговой площадки.
Уточняется, что запрет установлен с 4 марта решением небанковской кредитной организации «Национальный клиринговый центр».
Биржевые курсы валют резко выросли за последние дни в условиях жестких санкций, введенных западными странами в ответ на российскую военную операцию на Украине. Накануне курс доллара на Мосбирже впервые превысил 114 руб., а курс евро достиг 124 руб.
С 24 февраля, первого дня военной операции России на Украине, действует временный запрет на короткие продажи на российском финансовом рынке. ЦБ объяснил это стремлением защитить интересы инвесторов в условиях чрезмерной волатильности на рынках.
Ранее регулятор временно запретил российским брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов, а правительство объявило о выкупе акций национальных эмитентов на сумму 1 трлн руб.