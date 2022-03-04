Банки сообщили о резком росте спроса на кредиты в магазинах
Банки зафиксировали резкий рост спроса на кредиты в точках продаж (POS-кредиты) в последнюю неделю февраля на фоне ажиотажного спроса населения на товары, в том числе на бытовую технику, в связи с санкциями, введенными в отношении России западными странами за военную операцию в Донбассе и на Украине в целом. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.
В ОТП-банке количество заявок на POS-кредиты в последние дни февраля увеличилось на 15–25%. Аналогичную динамику зафиксировал «Ренессанс кредит».
«Спрос связан с колебаниями курса рубля. Клиенты стараются уберечь сбережения от инфляции и активнее приобретают импортные товары длительного пользования, даже если в моменте в них нет необходимости», — заявил директор департамента по развитию продаж банковских продуктов в партнерской сети «Ренессанс кредита» Георгий Донченко.
Управляющий директор отдела валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов полагает, что подобный тренд сохранится и в марте. Однако затем POS-кредитование в стране замедлится, утверждает эксперт. Этому поспособствует увеличение ставок по ссудам в связи с повышением ключевой ставки Центробанка до исторически максимальных 20% годовых и ужесточение политики самих кредитных организаций в текущей ситуации. Кроме того, из-за санкций в отношении России логистические цепочки могут нарушиться, а значит, товары на рынке закончатся.
Согласно статистике Frank RG, в январе россияне оформили 785 400 POS-кредитов на общую сумму 34,2 млрд руб. Объем выдачи увеличился на 37,6% в количественном выражении и на 31% — в денежном.
Ранее Росстат сообщил, что с 19 по 25 февраля потребительские цены в России выросли почти вдвое относительно предыдущей недели и достигли рекордных с ноября 0,45%. Это произошло на фоне резкого повышения стоимости бытовой техники, в частности пылесосов, смартфонов и телевизоров.
Ранее сервис «Чек индекс» посчитал, что размер среднего чека на технику и электронику в России в феврале 2022 г. составил 15 970 руб., увеличившись на 54% в годовом выражении. В период с 21 по 27 февраля показатель вырос на 80% по сравнению с предыдущей неделей и достиг 16 810 руб.
Подобная динамика зафиксирована на фоне санкций, которые ввели в отношении России США, Евросоюз и ряд других государств за военную операцию в Донбассе и на Украине в целом. Ограничения касаются в том числе экспорта высоких технологий. Кроме того, многие компании, например Siemens, Panasonic, Intel и другие, объявили о приостановке работы в России, хотя формально запрет на их деятельность не вводился.