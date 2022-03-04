Банки сообщили о резком росте спроса на кредиты в магазинах

Подобная динамика зафиксирована на фоне санкций, которые ввели в отношении России США, Евросоюз и ряд других государств за военную операцию в Донбассе и на Украине в целом. Ограничения касаются в том числе экспорта высоких технологий. Кроме того, многие компании, например Siemens, Panasonic, Intel и другие, объявили о приостановке работы в России, хотя формально запрет на их деятельность не вводился.