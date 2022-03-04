СПБ Биржа отменила торги 4 марта
СПБ Биржа не будет проводить торги ценными бумагами в режиме основных торгов 4 марта, сообщается на сайте площадки. До этого предполагалось, что они откроются не ранее 17:00 мск.
7 марта биржа также планирует открыть биржевые торги ценными бумагами в режиме основных не раньше 17:00. О точных сроках возобновления сделок площадка сообщит позже.
Ранее сегодня Мосбиржа сообщила, что торги и расчеты на всех ее рынках 5, 7 и 8 марта по решению Центробанка проводиться не будут. В целом торги ценными бумагами на площадке закрыты уже пять дней: с 28 февраля торги на бирже проходят только в секциях валютного и денежного рынков. Время на совершение сделок сокращено с 7:00-23:50 до 10:00-19:00.
Индексы фондового рынка России стали резко снижаться 22 февраля после признания независимости ДНР и ЛНР. Падение ускорилось 24 февраля, когда началась спецоперация на Украине. Обвал рынка оказался сильнейшим за всю его историю: в моменте индексы Мосбиржи и РТС падали на 45-50%. Из-за этого площадка приостанавливала торги, потом возобновила их. В итоге ЦБ ввел запрет коротких продаж на биржевом и внебиржевом рынках. При этом позже индексы отыграли часть потерь, в настоящее время индекс Мосбиржи находится на отметке 2470,48 пунктов, РТС — 936,94.