СПБ Биржа отменила торги 4 марта

Ранее сегодня Мосбиржа сообщила, что торги и расчеты на всех ее рынках 5, 7 и 8 марта по решению Центробанка проводиться не будут. В целом торги ценными бумагами на площадке закрыты уже пять дней: с 28 февраля торги на бирже проходят только в секциях валютного и денежного рынков. Время на совершение сделок сокращено с 7:00-23:50 до 10:00-19:00.