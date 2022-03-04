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Финансы

СПБ Биржа отменила торги 4 марта

Ведомости

СПБ Биржа не будет проводить торги ценными бумагами в режиме основных торгов 4 марта, сообщается на сайте площадки. До этого предполагалось, что они откроются не ранее 17:00 мск.

7 марта биржа также планирует открыть биржевые торги ценными бумагами в режиме основных не раньше 17:00. О точных сроках возобновления сделок площадка сообщит позже.

Ранее сегодня Мосбиржа сообщила, что торги и расчеты на всех ее рынках 5, 7 и 8 марта по решению Центробанка проводиться не будут. В целом торги ценными бумагами на площадке закрыты уже пять дней: с 28 февраля торги на бирже проходят только в секциях валютного и денежного рынков. Время на совершение сделок сокращено с 7:00-23:50 до 10:00-19:00.

Индексы фондового рынка России стали резко снижаться 22 февраля после признания независимости ДНР и ЛНР. Падение ускорилось 24 февраля, когда началась спецоперация на Украине. Обвал рынка оказался сильнейшим за всю его историю: в моменте индексы Мосбиржи и РТС падали на 45-50%. Из-за этого площадка приостанавливала торги, потом возобновила их. В итоге ЦБ ввел запрет коротких продаж на биржевом и внебиржевом рынках. При этом позже индексы отыграли часть потерь, в настоящее время индекс Мосбиржи находится на отметке 2470,48 пунктов, РТС — 936,94.

Ранее по теме: Мосбиржа отменила торги на всех рынках до 9 марта

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных