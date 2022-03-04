Мосбиржа отменила торги на всех рынках до 9 марта
Торги и расчеты на всех рынках Мосбиржи 5, 7 и 8 марта проводиться не будут по решению ЦБ, говорится в сообщении торговой площадки. 6 марта является общероссийским выходным днем.
Сегодня, 4 марта, ЦБ пятый день подряд отменил торги на фондовом рынке Мосбиржи. Исключение сделано для режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях.
С 28 февраля торги на площадке проходят только в секциях валютного и денежного рынков с 10:00 до 19:00 вместо 7:00—23:50. Также приостановлены короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынках. Ранее Мосбиржа ввела запрет на короткие продажи по евро на валютном и фондовом рынках.
Российский фондовый рынок начал резко падать 22 февраля, после заявления президента РФ Владимира Путина о признании независимости самопровозглашенных донбасских республик. После начала российской военной спецоперации на Украине, 24 февраля, обвал рынка оказался сильнейшим за всю его историю: в моменте индексы Мосбиржи и РТС падали на 45-50%.
На этом фоне правительство решило направить 1 трлн руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на выкуп акций пострадавших российских компаний.