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Мосбиржа отменила торги на всех рынках до 9 марта

Ведомости

Торги и расчеты на всех рынках Мосбиржи 5, 7 и 8 марта проводиться не будут по решению ЦБ, говорится в сообщении торговой площадки. 6 марта является общероссийским выходным днем.

Сегодня, 4 марта, ЦБ пятый день подряд отменил торги на фондовом рынке Мосбиржи. Исключение сделано для режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях.

С 28 февраля торги на площадке проходят только в секциях валютного и денежного рынков с 10:00 до 19:00 вместо 7:00—23:50. Также приостановлены короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынках. Ранее Мосбиржа ввела запрет на короткие продажи по евро на валютном и фондовом рынках.

Российский фондовый рынок начал резко падать 22 февраля, после заявления президента РФ Владимира Путина о признании независимости самопровозглашенных донбасских республик. После начала российской военной спецоперации на Украине, 24 февраля, обвал рынка оказался сильнейшим за всю его историю: в моменте индексы Мосбиржи и РТС падали на 45-50%.

На этом фоне правительство решило направить 1 трлн руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на выкуп акций пострадавших российских компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных