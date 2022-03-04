Мосбиржа отменила торги на всех рынках до 9 марта

С 28 февраля торги на площадке проходят только в секциях валютного и денежного рынков с 10:00 до 19:00 вместо 7:00—23:50. Также приостановлены короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынках. Ранее Мосбиржа ввела запрет на короткие продажи по евро на валютном и фондовом рынках.