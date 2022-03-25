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Финансы

ЦБ будет покупать золото по фиксированной цене

Ведомости

Банк России в период с 28 марта по 30 июня этого года включительно будет покупать золото у кредитных организаций по фиксированной стоимости в 5000 руб. за грамм, сообщила пресс-служба регулятора.

ЦБ пояснил, что мера необходима для обеспечения сбалансированности спроса и предложения на российском внутреннем рынке драгметаллов. «Установленный уровень цены позволяет обеспечить устойчивое предложение золота и бесперебойное функционирование золотодобывающей отрасли в текущем году», — заявил регулятор.

После 30 июня ЦБ может скорректировать установленную цену с учетом баланса спроса и предложения на внутреннем рынке, который сложится на тот момент. На открытии сегодняшних торгов стоимость золота на Мосбирже составляла 6152,26 руб. На минимуме она достигала 5860 руб., а на закрытии — 5990 руб.

Сегодня ЦБ сообщил, что все золото из российских международных резервов находится в его хранилищах внутри страны. Кроме того, регулятор нарастил долю драгметалла и юаней в своих активах почти до 50%. Точную структуру ЦБ не раскрыл. Ранее, по состоянию на 30 июня 2021 г., доля золота в резервах составляла 21,7%, или $127,3 млрд.

В конце февраля США и ЕС заморозили часть международных резервов ЦБ из-за военной операции, которую Россия начала 24 февраля в Донбассе и на Украине. Точный объем попавших под санкции средств неизвестен, но министр финансов Антон Силуанов сказал, что речь идет примерно о $300 млрд. Весь объем активов с 18 февраля по 18 марта этого года держался на уровне $643,2 млрд.

Ранее по теме: ЦБ назвал местонахождение запасов российского золота

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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