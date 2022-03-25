ЦБ будет покупать золото по фиксированной цене
Банк России в период с 28 марта по 30 июня этого года включительно будет покупать золото у кредитных организаций по фиксированной стоимости в 5000 руб. за грамм, сообщила пресс-служба регулятора.
ЦБ пояснил, что мера необходима для обеспечения сбалансированности спроса и предложения на российском внутреннем рынке драгметаллов. «Установленный уровень цены позволяет обеспечить устойчивое предложение золота и бесперебойное функционирование золотодобывающей отрасли в текущем году», — заявил регулятор.
После 30 июня ЦБ может скорректировать установленную цену с учетом баланса спроса и предложения на внутреннем рынке, который сложится на тот момент. На открытии сегодняшних торгов стоимость золота на Мосбирже составляла 6152,26 руб. На минимуме она достигала 5860 руб., а на закрытии — 5990 руб.
Сегодня ЦБ сообщил, что все золото из российских международных резервов находится в его хранилищах внутри страны. Кроме того, регулятор нарастил долю драгметалла и юаней в своих активах почти до 50%. Точную структуру ЦБ не раскрыл. Ранее, по состоянию на 30 июня 2021 г., доля золота в резервах составляла 21,7%, или $127,3 млрд.
В конце февраля США и ЕС заморозили часть международных резервов ЦБ из-за военной операции, которую Россия начала 24 февраля в Донбассе и на Украине. Точный объем попавших под санкции средств неизвестен, но министр финансов Антон Силуанов сказал, что речь идет примерно о $300 млрд. Весь объем активов с 18 февраля по 18 марта этого года держался на уровне $643,2 млрд.