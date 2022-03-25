ЦБ будет покупать золото по фиксированной цене

Сегодня ЦБ сообщил, что все золото из российских международных резервов находится в его хранилищах внутри страны. Кроме того, регулятор нарастил долю драгметалла и юаней в своих активах почти до 50%. Точную структуру ЦБ не раскрыл. Ранее, по состоянию на 30 июня 2021 г., доля золота в резервах составляла 21,7%, или $127,3 млрд.