ЦБ назвал местонахождение запасов российского золота

ЦБ выделил два типа кризисов — традиционный финансовый, как в 2008, 2014 и 2020 гг., и геополитический. Во втором случае нужны резервы, на которые не распространяются санкции. ЦБ сообщил, что на этот случай нарастил долю золота и китайского юаня почти до половины резервов. В то же время регулятор признал, что подобные активы «не очень ликвидны», так что воспользоваться ими оперативно невозможно.