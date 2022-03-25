ЦБ назвал местонахождение запасов российского золота
Все золото из российских международных резервов находится в хранилищах Центробанка внутри страны, сообщила пресс-служба регулятора. Его точный объем не сообщили.
В последний раз ЦБ раскрывал состав золотовалютных резервов в начале этого года. Эти сведения публикуются с лагом минимум в полгода из-за высокой чувствительности цен на мировых финансовых рынках к действиям крупнейших участников. По состоянию на 30 июня 2021 г. объем международных резервов составлял $585,3 млрд. Из них на золото приходилась доля в 21,7%, или $127,3 млрд.
Наибольшую долю резервов тогда занимали активы в евро — 32,3%. Далее следует часть в долларах — 16,4%, юанях — 13,1%, фунтах стерлингов — 6,5%, иенах — 5,7%, канадских, австралийских и сингапурских долларах — 3%, 1% и 0,3% соответственно.
В конце февраля США и ЕС заморозили часть международных резервов ЦБ из-за военной операции, которую Россия начала 24 февраля в Донбассе и на Украине. Точный объем попавших под санкции средств неизвестен, но министр финансов Антон Силуанов сказал, что речь идет примерно о $300 млрд. Весь объем активов с 18 февраля по 18 марта этого года держался на уровне $643,2 млрд.
ЦБ в сегодняшнем комментарии пояснил, что хранить все золотовалютные резервы внутри страны бессмысленно, поскольку тогда они и не смогут выполнить свою функцию — защитить экономику от кризисов. Подобные активы «в тяжелых ситуациях» «обеспечивают выплату валютного долга, критический импорт, стабилизируют валютный рынок». «Именно поэтому центральный банк стремится накапливать резервы в хорошие времена и формировать структуру резервов таким образом, чтобы она позволила отреагировать на разные типы кризисов», — говорится в тексте регулятора.
ЦБ выделил два типа кризисов — традиционный финансовый, как в 2008, 2014 и 2020 гг., и геополитический. Во втором случае нужны резервы, на которые не распространяются санкции. ЦБ сообщил, что на этот случай нарастил долю золота и китайского юаня почти до половины резервов. В то же время регулятор признал, что подобные активы «не очень ликвидны», так что воспользоваться ими оперативно невозможно.
ЦБ также заявил, что способа сделать что-то для избежания заморозки международных резервов нет. Дело в том, что безналичная валюта всегда отражается на корреспондентских счетах в иностранных банках, поэтому на нее могут быть наложены ограничительные меры, пояснил регулятор.