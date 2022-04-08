ЦБ Украины предложил национализировать активы Сбербанка и Проминвестбанка

Сейчас Фонд гарантирования вкладов, согласно принятому 1 апреля закону, возмещает депозиты физлиц в полном объеме, а не в пределах 200 000 гривен. Эта мера будет действовать во время военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены.