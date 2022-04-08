ЦБ Украины предложил национализировать активы Сбербанка и Проминвестбанка
Национальный банк Украины (НБУ, выполняет функции центробанка) предложил национализировать активы российских банков, работавших в стране, сообщил глава регулятора Кирилл Шевченко в интервью изданию «Экономическая правда».
По его словам, 11 марта НБУ направил в кабмин письмо с предложением «принудительно изъять финансовые активы Сбербанка России и Проминвестбанка». Таким образом, в доход государства может быть изъято около 26 млрд гривен ($0,9 млрд). В эту сумму входят активы в форме средств, облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и депозитных сертификатов.
Шевченко добавил, что вкладчики этих банков должны получить выплаты в пределах гарантированной государством суммы. В украинском минфине пояснили, что она составляла 200 000 гривен ($6800) на момент, когда банки выводились с рынка.
Сейчас Фонд гарантирования вкладов, согласно принятому 1 апреля закону, возмещает депозиты физлиц в полном объеме, а не в пределах 200 000 гривен. Эта мера будет действовать во время военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены.
Лицензию у Международного резервного банка (украинская «дочка» Сбербанка) и у Проминвестбанка НБУ отозвал 25 февраля, на следующий день после начала российской военной операции на Украине.