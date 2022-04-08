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Финансы

ЦБ Украины предложил национализировать активы Сбербанка и Проминвестбанка

Ведомости

Национальный банк Украины (НБУ, выполняет функции центробанка) предложил национализировать активы российских банков, работавших в стране, сообщил глава регулятора Кирилл Шевченко в интервью изданию «Экономическая правда».

По его словам, 11 марта НБУ направил в кабмин письмо с предложением «принудительно изъять финансовые активы Сбербанка России и Проминвестбанка». Таким образом, в доход государства может быть изъято около 26 млрд гривен ($0,9 млрд). В эту сумму входят активы в форме средств, облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и депозитных сертификатов.

Шевченко добавил, что вкладчики этих банков должны получить выплаты в пределах гарантированной государством суммы. В украинском минфине пояснили, что она составляла 200 000 гривен ($6800) на момент, когда банки выводились с рынка.

Сейчас Фонд гарантирования вкладов, согласно принятому 1 апреля закону, возмещает депозиты физлиц в полном объеме, а не в пределах 200 000 гривен. Эта мера будет действовать во время военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены.

Лицензию у Международного резервного банка (украинская «дочка» Сбербанка) и у Проминвестбанка НБУ отозвал 25 февраля, на следующий день после начала российской военной операции на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных