США предостерегли платежные системы от нарушения санкций против России

Ряд российских банков объявили, что продляют действие дебетовых карт Visa и Mastercard на несколько лет — в России карты по-прежнему смогут работать. В качестве альтернативы расчетам за рубежом Россельхозбанк, Газпромбанк, банк «Санкт-Петербург», Солидарность, Примсоцбанк, Почта банк начали оформлять карты китайской платежной системы Union Pay. 20 апреля РБК со ссылкой на источник писал, что крупные российские банки, которые оказались под блокирующими санкциями западных стран, не смогут выпускать карты UnionPay, так как платежная система боится сотрудничать с ними из-за риска вторичных санкций.