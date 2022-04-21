США предостерегли платежные системы от нарушения санкций против России
Неамериканские эквайринговые системы нарушат антироссийские санкции, если будут обслуживать в США карты подсанкционных российских и белорусских банков, предупредило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США 20 апреля. Американским платежным системам обслуживать карты, эмитированные подсанкционными банками, категорически запрещено до исключения организаций из списка OFAC, напомнил регулятор.
OFAC призывает американских операторов платежных систем «осмотрительно» относиться к неамериканским операторам платежных систем, принимающим карты подсанкционных банков в США. В качестве примеров мер «должной осмотрительности» регулятор перечисляет запрос банковских идентификационных номеров BIN у подсанкционных финансовых организаций, отключение BIN (банковский идентификационный номер) от обслуживания в США и предотвращение платежей по картам таких банков в стране на сетевом уровне, подчеркивает OFAC.
В конце февраля США опубликовало список подсанкционных российских банков — в их число попали ВТБ, «ФК Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк. Ограничительные меры предусматривали заморозку активов и запрет на операции кредитных организаций. В начале марта США ужесточили ограничения Сбербанку и Альфа-банку которые ранее находились под более щадящими ограничениями.
Платежные операторы Visa и Mastercard приостановили работу в России, в результате чего россияне лишились возможности расплачиваться картами этих платежных систем за границей. Десять стран (Турция, Вьетнам, Армения, Казахстан, Абхазия, Южная Осетия, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Белоруссия) пошли навстречу России и начали принимать карты отечественной платежной системы «Мир».
Ряд российских банков объявили, что продляют действие дебетовых карт Visa и Mastercard на несколько лет — в России карты по-прежнему смогут работать. В качестве альтернативы расчетам за рубежом Россельхозбанк, Газпромбанк, банк «Санкт-Петербург», Солидарность, Примсоцбанк, Почта банк начали оформлять карты китайской платежной системы Union Pay. 20 апреля РБК со ссылкой на источник писал, что крупные российские банки, которые оказались под блокирующими санкциями западных стран, не смогут выпускать карты UnionPay, так как платежная система боится сотрудничать с ними из-за риска вторичных санкций.