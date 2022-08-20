Россияне задолжали по кредитным картам более 1,5 трлн рублей
Задолженность граждан России по кредитным картам впервые превысила 1,5 трлн руб., сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».
Общая задолженность владельцев кредиток в июле выросла на 2%. Количество активных карт также увеличилось на 2,2% и составило 52,7 млн единиц. При этом получать кредитные карты россияне стали реже: в июле выдача сократилась на 4,1% до 1,7 млн карт.
Средний лимит, по данным «Эквифакса», уменьшился на 0,8% и по итогам месяца составил 68 700 руб. Объем новых выдач уменьшился на 4,8% до 115,7 млрд руб.
«Плохая» задолженность по кредитным картам в июле росла седьмой месяц подряд и достигла рекордных 185,3 млрд руб. Однако темпы роста таких долгов замедлились до 1,1% против январских 4,2%, добавили в бюро кредитных историй.
К концу месяца число кредиток с просроченной задолженностью составило 3,02 млн единиц. Рост составил 0,6%, в то время как в июне количество такого пластика увеличилось на 2,7%.
Ранее «Эквифакс» сообщил, что количество кредитов, по которым заемщики первый раз просрочили платеж, в феврале выросло в среднем на 30% по сравнению с январем. Россияне также допустили первую просрочку по 640 600 кредитным картам — на 14,8% больше по сравнению с январем. В марте число кредитов с просрочкой больше месяца выросло на 22,1% до 247 900 штук.