Россияне задолжали по кредитным картам более 1,5 трлн рублей

Ранее «Эквифакс» сообщил, что количество кредитов, по которым заемщики первый раз просрочили платеж, в феврале выросло в среднем на 30% по сравнению с январем. Россияне также допустили первую просрочку по 640 600 кредитным картам — на 14,8% больше по сравнению с январем. В марте число кредитов с просрочкой больше месяца выросло на 22,1% до 247 900 штук.