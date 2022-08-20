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Финансы

Россияне задолжали по кредитным картам более 1,5 трлн рублей

Ведомости

Задолженность граждан России по кредитным картам впервые превысила 1,5 трлн руб., сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс». 

Общая задолженность владельцев кредиток в июле выросла на 2%. Количество активных карт также увеличилось на 2,2% и составило 52,7 млн единиц. При этом получать кредитные карты россияне стали реже: в июле выдача сократилась на 4,1% до 1,7 млн карт. 

Средний лимит, по данным «Эквифакса», уменьшился на 0,8% и по итогам месяца составил 68 700 руб. Объем новых выдач уменьшился на 4,8%  до 115,7 млрд руб.

«Плохая» задолженность по кредитным картам в июле росла седьмой месяц подряд и достигла рекордных 185,3 млрд руб. Однако темпы роста таких долгов замедлились до 1,1% против январских 4,2%, добавили в бюро кредитных историй.

Ранее по теме: Доля просроченных первых платежей по кредитам россиян выросла на 30%

К концу месяца число кредиток с просроченной задолженностью составило 3,02 млн единиц. Рост составил 0,6%, в то время как в июне количество такого пластика увеличилось на 2,7%. 

Ранее «Эквифакс» сообщил, что количество кредитов, по которым заемщики первый раз просрочили платеж, в феврале выросло в среднем на 30% по сравнению с январем. Россияне также допустили первую просрочку по 640 600 кредитным картам — на 14,8% больше по сравнению с январем. В марте число кредитов с просрочкой больше месяца выросло на 22,1% до 247 900 штук. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных