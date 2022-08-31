ЦБ рассказал о популярных мошеннических схемах обмана школьников

Аферисты также часто запускают фейковые онлайн-магазины цифровой техники, аксессуаров и другой популярной у подростков техники, получая данные к картам детей. Используются в отношении несовершеннолетних и мессенджеры с соцсетями: злоумышленники могут взламывать аккаунты, рассылая по спискам контактов просьбы о переводе денег или ссылки на вредоносное ПО, либо же начинают общаться с ребенком, притворяясь ровесником, чтобы затем вовлечь их в совершение экономических и иных преступлений, отмечает ЦБ.