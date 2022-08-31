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ЦБ рассказал о популярных мошеннических схемах обмана школьников

Ведомости

Дети остаются одной из наиболее уязвимых аудиторий мошенников, чаще всего злоумышленники используют в отношении них схемы, связанные с играми, общением в соцсетях и заработком в интернете, сообщил «Прайм» со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

Одна из самых распространенных схем – получение данных банковских карт через поддельные магазины онлайн-игр либо услуги по обходу территориальных ограничений, которые установили некоторые игровые сервисы, рассказали в ЦБ. Другая схема связана с объявлениями о быстром и легком заработке - например, жертвам предлагают проходить опросы, а для перевода денег просят все данные карты.

Кроме того, в сети распространяются «инвестиционные онлайн-игры», являющиеся, по сути, финансовыми пирамидами: с пользователей собирают деньги, предлагая приводить новых участников для получения дополнительных бонусов. Также, отмечает регулятор, злоумышленники стараются привлекать подростков к переводу денег со счета на счет за процент, выдавая это за легальную деятельность, втягивая несовершеннолетних по факту в мошенническую схему.

Аферисты также часто запускают фейковые онлайн-магазины цифровой техники, аксессуаров и другой популярной у подростков техники, получая данные к картам детей. Используются в отношении несовершеннолетних и мессенджеры с соцсетями: злоумышленники могут взламывать аккаунты, рассылая по спискам контактов просьбы о переводе денег или ссылки на вредоносное ПО, либо же начинают общаться с ребенком, притворяясь ровесником, чтобы затем вовлечь их в совершение экономических и иных преступлений, отмечает ЦБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных