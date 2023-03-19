Bloomberg: власти рассматривают возможность национализации Credit Suisse

По словам управляющего директора Confluente Capital Фредерика Хилднера, чьи слова приводит Bloomberg, вероятно, у UBS нет возможности покупать неуправляемые риски на рыночных условиях. «Их предложение в размере 0,25 франка за акцию указывает на то, что Credit Suisse находится в глубокой беде и потенциально бесполезен. Акции готовы к резкому падению в понедельник, если сегодня вечером не придут другие решения», – сказал он агентству.