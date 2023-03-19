Bloomberg: власти рассматривают возможность национализации Credit Suisse
Власти Швейцарии рассматривают возможность полной или частичной национализации Credit Suisse в том случае, если не состоится сделка по поглощению со швейцарским финансовым холдингом UBS, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Агентство отмечает, что сделка осложняется требованиями UBS по государственной поддержке – холдинг просит правительство взять на себя потенциальные судебные, юридические или другие убытки. По данным источников Bloomberg, в одном из отчетов фигурировала цифра в $6 млрд. Другой потенциальные инвестор уже отказался от приобретения банка, сообщает агентство.
Также Credit Suisse при поддержке своего крупнейшего акционера, Национального банка Саудовской Аравии, оттягивает сделку по продаже своих активов по предложенной UBS цене – за $1,1 млрд. Bloomberg отмечает, что проведение сделки по такой цене, в результате которой нынешние акционеры останутся без права голоса, может стать причиной для «судебных исков и препятствий для будущих международных инвесторов, вкладывающих деньги в Швейцарию».
Credit Suisse считает это предложение UBS слишком низким – 17 марта рыночная стоимость банка составляла почти 7,4 млрд франков ($8 млрд), а балансовая стоимость капитала финансовой организации на конец 2022 г. составила 45 млрд франков.
По словам управляющего директора Confluente Capital Фредерика Хилднера, чьи слова приводит Bloomberg, вероятно, у UBS нет возможности покупать неуправляемые риски на рыночных условиях. «Их предложение в размере 0,25 франка за акцию указывает на то, что Credit Suisse находится в глубокой беде и потенциально бесполезен. Акции готовы к резкому падению в понедельник, если сегодня вечером не придут другие решения», – сказал он агентству.
9 февраля Credit Suisse опубликовал финансовые результаты за 2022 г. По итогам года банк зафиксировал чистый убыток в размере 7,29 млрд франков (около $8 млрд), что является худшим результатом с 2008 г. На фоне этого председатель совета директоров банка Аксель Леманн отказался от премии в 1,5 млн франков ($1,6 млн) за первый год работы на этой должности.
15 марта акции Credit Suisse рухнули на 30% в ходе торгов и стоили 1,56 франка ($1,7), следует из данных Швейцарской фондовой биржи. Бумаги к концу торгов лишь немного отыграли падение и закрылись в минусе на 24,2%, торгуясь по 1,69 франка ($1,8). На некоторое время из-за резкого падения биржа приостанавливала торги акциями. За последний год акции швейцарского банка обвалились на 71,3%.
Так инвесторы отреагировали на то, как его крупнейший акционер, Нацбанк Саудовской Аравии, заявил о невозможности предоставления дополнительной финансовой помощи. Председатель Нацбанка Аммар Аль-Худайри, которого цитирует Reuters, главной причиной назвал регуляторные ограничения, которые не позволяют превысить порог в 10%.
16 марта Credit Suisse принял решение при необходимости занять у Национального банка Швейцарии до 50 млрд швейцарских франков (почти $53,7 млрд) для «упреждающего укрепления» своей ликвидности.