UBS приобрел Credit Suisse за 3,2 млрд
Швейцарский финансовый холдинг UBS поглотит банк Credit Suisse, говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Швейцарии (НБШ). Сумма сделки составила 3 млрд франков (около $3,2 млрд), сообщается в пресс-релизе UBS.
«Сегодня UBS объявил о поглощении Credit Suisse. Это поглощение стало возможным при поддержке федерального правительства Швейцарии, Швейцарского управления по надзору за финансовыми рынками FINMA и Национального банка Швейцарии», – говорится в сообщении.
НБШ предоставит 100 млрд франков ($108 млрд) ликвидности UBS. «С поглощением Credit Suisse UBS было найдено решение для обеспечения финансовой стабильности и защиты швейцарской экономики в этой исключительной ситуации», – сообщили в пресс-службе Центробанка.
В UBS отметили, что объединение сделает холдинг ведущим в Европе с объемом инвестиций более $1,5 трлн. При этом глава UBS Колм Келлехер подчеркнул, что это было «экстренное спасение». «Согласно условиям сделки, акционеры Credit Suisse получат 1 акцию UBS за каждые 22,48 акций Credit Suisse, что эквивалентно 0,76 швейцарского франка за акцию, а общая сумма вознаграждения составит 3 миллиарда швейцарских франков», – говорится в заявлении UBS.
Швейцарская газета Tagblatt в своей онлайн-трансляции пресс-конференции Федерального совета сообщила, что федеральное правительство предоставило UBS гарантию в размере 9 млрд франков (около $10 млрд) для покрытия возможных убытков по определенным активам, которые UBS возьмет на себя в рамках сделки, но при условии, что эти убытки превысят определенный порог.
«Федеральный совет приветствует приобретение UBS Credit Suisse. Приобретение имеет большое значение не только для Швейцарии, но и для международного финансового центра с точки зрения восстановления доверия», – прокомментировал поглощение президент Швеции Ален Берсе.
9 февраля Credit Suisse опубликовал финансовые результаты за 2022 г. По итогам года банк зафиксировал чистый убыток в размере 7,29 млрд франков (около $8 млрд), что является худшим результатом с 2008 г.
15 марта акции Credit Suisse рухнули на 30% в ходе торгов и стоили 1,56 франка ($1,7), следует из данных Швейцарской фондовой биржи. Бумаги к концу торгов лишь немного отыграли падение и закрылись в минусе на 24,2%, торгуясь по 1,69 франка ($1,8). На некоторое время из-за резкого падения биржа приостанавливала торги акциями. За последний год акции швейцарского банка обвалились на 71,3%.
16 марта Credit Suisse принял решение при необходимости занять у Национального банка Швейцарии до 50 млрд швейцарских франков (почти $53,7 млрд) для «упреждающего укрепления» своей ликвидности.
Как ранее сообщал Bloomberg, власти Швейцарии рассматривали варианты поглощения банка холдингом UBS или его национализацию. UBS согласился приобрести Credit Suisse за 1 млрд франков (около $1,1 млрд) при рыночной стоимости банка по данным на 17 марта в почти 7,4 млрд франков ($8 млрд). Credit Suisse посчитал это предложение слишком низким.