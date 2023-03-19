UBS приобрел Credit Suisse за 3,2 млрд

В UBS отметили, что объединение сделает холдинг ведущим в Европе с объемом инвестиций более $1,5 трлн. При этом глава UBS Колм Келлехер подчеркнул, что это было «экстренное спасение». «Согласно условиям сделки, акционеры Credit Suisse получат 1 акцию UBS за каждые 22,48 акций Credit Suisse, что эквивалентно 0,76 швейцарского франка за акцию, а общая сумма вознаграждения составит 3 миллиарда швейцарских франков», – говорится в заявлении UBS.