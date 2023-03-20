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Финансы

ЦБ определил порядок возврата российских ценных бумаг из-за рубежа для депозитариев

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Совет директоров Банка России на заседании 17 марта определил порядок возврата российских ценных бумаг, которые учитываются на их клиентских счетах за рубежом, сообщила пресс-служба регулятора.

Отмечается, что депозитариям необходимо подать заявление о переводе в Национальный расчетный депозитарий (НРД), после этого ценные бумаги будут зачислены на их счета депо номинального держателя, открытые в центральном депозитарии.

«Такая возможность предоставляется им один раз», – говорится в сообщении.

Данная мера позволит исключить иностранные организации из цепочки учета российских бумаг и защитит интересы и права инвесторов, подчеркивает ЦБ.

Там также напомнили, что с 1 января владельцы ценных бумаг, которые передали их на хранение иностранной организации с правом пользования, могут запросить через НРД принудительный перевод активов в отечественную инфраструктуру. Совет директоров, отметили в ЦБ, также установил срок, на который может быть продлена эта процедура.

«Если зарубежный институт представил свои обоснованные возражения на списание за два дня до истечения срока, указанного в уведомлении, то на урегулирование вопросов дается еще 30 рабочих дней», – рассказали в ЦБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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