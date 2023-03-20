ЦБ определил порядок возврата российских ценных бумаг из-за рубежа для депозитариев
Совет директоров Банка России на заседании 17 марта определил порядок возврата российских ценных бумаг, которые учитываются на их клиентских счетах за рубежом, сообщила пресс-служба регулятора.
Отмечается, что депозитариям необходимо подать заявление о переводе в Национальный расчетный депозитарий (НРД), после этого ценные бумаги будут зачислены на их счета депо номинального держателя, открытые в центральном депозитарии.
«Такая возможность предоставляется им один раз», – говорится в сообщении.
Данная мера позволит исключить иностранные организации из цепочки учета российских бумаг и защитит интересы и права инвесторов, подчеркивает ЦБ.
Там также напомнили, что с 1 января владельцы ценных бумаг, которые передали их на хранение иностранной организации с правом пользования, могут запросить через НРД принудительный перевод активов в отечественную инфраструктуру. Совет директоров, отметили в ЦБ, также установил срок, на который может быть продлена эта процедура.
«Если зарубежный институт представил свои обоснованные возражения на списание за два дня до истечения срока, указанного в уведомлении, то на урегулирование вопросов дается еще 30 рабочих дней», – рассказали в ЦБ.