ЦБ определил порядок возврата российских ценных бумаг из-за рубежа для депозитариев

Там также напомнили, что с 1 января владельцы ценных бумаг, которые передали их на хранение иностранной организации с правом пользования, могут запросить через НРД принудительный перевод активов в отечественную инфраструктуру. Совет директоров, отметили в ЦБ, также установил срок, на который может быть продлена эта процедура.