Путин поручил подготовить нормативную базу для эскроу-счетов в ИЖС

На Дальнем Востоке действует программа ипотеки с льготной ставкой 2%. В ходе заседания Путин предложил увеличить верхнюю планку Дальневосточной ипотеки до 9 млн руб. и распространить программу на всех сотрудников дальневосточных предприятий ОПК. Ранее она была доступна молодым семьям, а также врачам и преподавателям, которые не менее 5 лет проработали по специальности в дальневосточной организации.