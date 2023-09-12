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Путин поручил подготовить нормативную базу для эскроу-счетов в ИЖС

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ поручил подготовить нормативную базу для возможности применения эскроу-счетов в индивидуальном жилищном строительстве. 

«Уже этой осенью нужно подготовить нормативную базу для поддержки индивидуального жилищного строительства по всей стране. Речь идет о применении счетов эскроу при возведении многоквартирных домов», – сказал он.

По словам президента, это позволит защитить средства граждан, а также дополнительно создаст возможности взять ипотеку на постройку своего дома. Путин подчеркнул, что механизмы должны быть разработаны до конца текущего года по всей стране, включая Дальний Восток.

На Дальнем Востоке действует программа ипотеки с льготной ставкой 2%. В ходе заседания Путин предложил увеличить верхнюю планку Дальневосточной ипотеки до 9 млн руб. и распространить программу на всех сотрудников дальневосточных предприятий ОПК. Ранее она была доступна молодым семьям, а также врачам и преподавателям, которые не менее 5 лет проработали по специальности в дальневосточной организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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