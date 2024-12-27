Центробанк установил порядок выдачи лицензий филиалам иностранных банков
Банк России выпустил указание, устанавливающее форму и порядок выдачи иностранным банкам лицензии для проведения их филиалами банковских операций в России. Нормативный акт вступает в силу 7 января 2025 г., говорится в сообщении регулятора.
В частности, указание ЦБ устанавливает порядок выдачи лицензии на проведение банковских операций, ее форму и порядок аккредитации филиала иностранного банка на территории Российской Федерации, а также состав сведений, включаемых в соответствующий реестр. С 1 сентября вступил в силу закон, который регламентирует допуск иностранных банков через их филиалы. До этого иностранные кредитные организации в РФ могли иметь только дочерние банки и представительства.
При этом в ноябре ЦБ также определился с порядком аннулирования лицензий этих филиалов. В частности, зарубежный банк будет обязан представить в ЦБ ходатайство не позднее чем через 15 рабочих дней после дня принятия решения о прекращении деятельности филиала, предлагает регулятор. К ходатайству потребуется приложить документ, подтверждающий принятие такого решения. Также Банку России нужно представить подтверждение того, что общая сумма обязательств филиала перед кредиторами не превышает размер его минимального гарантийного депозита (от 300 млн руб.), и документ, демонстрирующий соблюдение обязательных нормативов регулятора, на дату принятия решения о прекращении работы филиала.
На тот момент ни одна зарубежная кредитная организация не открыла филиал в России после появления такой возможности с 1 сентября. До сих пор в стране работали только «дочки» иностранных банков либо их представительства. Филиалы могут работать только с юрлицами: открывать и вести банковские счета, осуществлять переводы денежных средств по их поручению, в том числе банков-корреспондентов, проводить инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и заниматься кассовым обслуживанием. Также они смогут выдавать гарантии и поручительства, предоставлять в аренду специальные помещения, сейфы для хранения документов и ценностей, проводить лизинговые операции, оказывать консультационные и информационные услуги, писали «Ведомости».