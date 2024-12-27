Центробанк установил порядок выдачи лицензий филиалам иностранных банков

На тот момент ни одна зарубежная кредитная организация не открыла филиал в России после появления такой возможности с 1 сентября. До сих пор в стране работали только «дочки» иностранных банков либо их представительства. Филиалы могут работать только с юрлицами: открывать и вести банковские счета, осуществлять переводы денежных средств по их поручению, в том числе банков-корреспондентов, проводить инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и заниматься кассовым обслуживанием. Также они смогут выдавать гарантии и поручительства, предоставлять в аренду специальные помещения, сейфы для хранения документов и ценностей, проводить лизинговые операции, оказывать консультационные и информационные услуги, писали «Ведомости».