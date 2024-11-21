ЦБ определился с порядком аннулирования лицензий филиалов зарубежных банков

Зарубежный банк будет обязан представить в ЦБ ходатайство не позднее чем через 15 рабочих дней после дня принятия решения о прекращении деятельности филиала, предлагает регулятор. К ходатайству потребуется приложить документ, подтверждающий принятие такого решения. Также Банку России нужно представить подтверждение того, что общая сумма обязательств филиала перед кредиторами не превышает размер его минимального гарантийного депозита (от 300 млн руб.), и документ, демонстрирующий соблюдение обязательных нормативов регулятора, на дату принятия решения о прекращении работы филиала.