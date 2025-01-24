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Банк России аннулировал брокерскую лицензию НС банка

Ведомости

Лицензия АО «НС банк» на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами была аннулирована, следует из информации на сайте Центрального банка России (ЦБ).

Регулятор уточнил, что решение было принято на основании заявления НС банка.

НС банк был создан в 1994 г. Банк предоставляет услуги в реальном секторе экономики.

26 декабря 2024 г. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Гарант-инвест». По данным ЦБ, «Гарант-инвест» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты регулятора. 25 декабря Центробанк провел внеплановую инспекцию банка и выявил крупную недостачу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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