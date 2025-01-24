Банк России аннулировал брокерскую лицензию НС банка
Лицензия АО «НС банк» на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами была аннулирована, следует из информации на сайте Центрального банка России (ЦБ).
Регулятор уточнил, что решение было принято на основании заявления НС банка.
НС банк был создан в 1994 г. Банк предоставляет услуги в реальном секторе экономики.
26 декабря 2024 г. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Гарант-инвест». По данным ЦБ, «Гарант-инвест» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты регулятора. 25 декабря Центробанк провел внеплановую инспекцию банка и выявил крупную недостачу.