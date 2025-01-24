Банк России аннулировал брокерскую лицензию НС банка

26 декабря 2024 г. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Гарант-инвест». По данным ЦБ, «Гарант-инвест» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты регулятора. 25 декабря Центробанк провел внеплановую инспекцию банка и выявил крупную недостачу.