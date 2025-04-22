ЦБ установил курс доллара на 23 апреля на уровне 81,4 рубля
Официальный курс доллара на 23 апреля установлен на уровне 81,46 руб. (+0,7 руб.). Это следует из информации на сайте Банка России.
Европейская валюта выросла на 0,36 руб. до 94,04 руб., китайский юань – на 0,04 руб. до 11,11 руб.
21 апреля на площадке «Финам» было зафиксировано падение стоимости доллара до 79 руб. впервые с 31 мая 2023 г. Эксперты при этом ожидают отскока курса до 100 руб. за доллар.
ЦБ устанавливает официальный курс валют на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Стоимость формируется после введения санкций в отношении Мосбиржи в июне 2024 г.