Банки стали выдавать больше кредитных карт заемщикам младше 20 лет
На клиентов младше 20 лет приходилось 12,1% от общего количества выпущенных кредитных карт в IV квартале 2024 г., что больше на 1,1% по этому показателю во II квартале, сообщает Банк России.
Кредитные карты – наиболее популярный вид займа у этой возрастной категории. Ее доля в POS-кредитах (без посещения банка, в магазине или на сайте) – 6,2%, в кредитах наличными – 4,1%, в ипотеке и автокредитах – 1,6% и 1,0% соответственно. В сегменте кредитов на покупку жилья 68% всего объема выдач приходится на заемщиков в возрасте от 20 до 40 лет, отмечается в материале.
ЦБ также сообщил, что уровень одобрения заявок клиентам с хорошей кредитоспособностью начал расти в IV квартале 2024 г. по сравнению с III кварталом 2024 г.