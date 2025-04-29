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Банки стали выдавать больше кредитных карт заемщикам младше 20 лет

Ведомости

На клиентов младше 20 лет приходилось 12,1% от общего количества выпущенных кредитных карт в IV квартале 2024 г., что больше на 1,1% по этому показателю во II квартале, сообщает Банк России.

Кредитные карты – наиболее популярный вид займа у этой возрастной категории. Ее доля в POS-кредитах (без посещения банка, в магазине или на сайте) – 6,2%, в кредитах наличными – 4,1%, в ипотеке и автокредитах – 1,6% и 1,0% соответственно. В сегменте кредитов на покупку жилья 68% всего объема выдач приходится на заемщиков в возрасте от 20 до 40 лет, отмечается в материале.

ЦБ также сообщил, что уровень одобрения заявок клиентам с хорошей кредитоспособностью начал расти в IV квартале 2024 г. по сравнению с III кварталом 2024 г.

28 апреля ВТБ снизил минимальные суммы кредитов по комбинированным ипотечным программам в среднем на 10%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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