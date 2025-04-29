Банки стали выдавать больше кредитных карт заемщикам младше 20 лет

Кредитные карты – наиболее популярный вид займа у этой возрастной категории. Ее доля в POS-кредитах (без посещения банка, в магазине или на сайте) – 6,2%, в кредитах наличными – 4,1%, в ипотеке и автокредитах – 1,6% и 1,0% соответственно. В сегменте кредитов на покупку жилья 68% всего объема выдач приходится на заемщиков в возрасте от 20 до 40 лет, отмечается в материале.