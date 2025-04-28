ВТБ снизил минимальные суммы кредита по комбо-ипотеке в среднем на 10%
ВТБ снизил минимальный порог для суммы кредита по комбинированным ипотечным программам. В среднем уменьшение составило 10%, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе банка.
«Решение позволит большему числу клиентов воспользоваться льготными условиями при покупке квартиры в новостройке или строительстве индивидуального дома», – говорится в сообщении. Комбинирование семейной ипотеки с рыночной позволяет взять кредит на сумму от 12,15 млн руб. (против 13,5 млн руб. ранее) в Москве, Санкт-Петербурге и областях. В остальных регионах порог составил 6,15 млн руб. IT-ипотеку можно комбинировать таким образом, что кредит одобрят на сумму от 9,15 млн руб. в сравнении с 10,5 млн руб. до изменения условий.
В остальном комбинированную ипотеку ВТБ выдают по тем же параметрам: кредит до 15 млн руб. (в Москве, Санкт-Петербурге и областях – до 30 млн руб.) с первоначальным взносом от 20,1% на срок до 30 лет.