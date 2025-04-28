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ВТБ снизил минимальные суммы кредита по комбо-ипотеке в среднем на 10%

Ведомости

ВТБ снизил минимальный порог для суммы кредита по комбинированным ипотечным программам. В среднем уменьшение составило 10%, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе банка.

«Решение позволит большему числу клиентов воспользоваться льготными условиями при покупке квартиры в новостройке или строительстве индивидуального дома», – говорится в сообщении. Комбинирование семейной ипотеки с рыночной позволяет взять кредит на сумму от 12,15 млн руб. (против 13,5 млн руб. ранее) в Москве, Санкт-Петербурге и областях. В остальных регионах порог составил 6,15 млн руб. IT-ипотеку можно комбинировать таким образом, что кредит одобрят на сумму от 9,15 млн руб. в сравнении с 10,5 млн руб. до изменения условий.

В остальном комбинированную ипотеку ВТБ выдают по тем же параметрам: кредит до 15 млн руб. (в Москве, Санкт-Петербурге и областях – до 30 млн руб.) с первоначальным взносом от 20,1% на срок до 30 лет.

Ранее ВТБ снизил ставку по основному депозиту «ВТБ-вклад» на полгода до 20% с 21% и скорректировал доходность по другим сберегательным продуктам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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