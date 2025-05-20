Кубинские банки могут начать выпуск карт российской платежной системы «Мир»
Кубинские банки рассматривают возможность выпуска карт российской платежной системы «Мир». Об этом в интервью газете «Известия» сообщила глава Центрального банка Кубы Хуана Лилия Дельгадо Портал.
По ее словам, карты «Мир» уже активно используются на острове: российские туристы могут оплачивать ими покупки в местных магазинах и ресторанах. Сейчас ведется работа по запуску выпуска карт непосредственно кубинскими финансовыми учреждениями. Однако не все банки страны планируют участвовать в этом процессе.
«Мы изучаем, как лучше организовать этот процесс, но это новая возможность, по которой уже есть определенные подвижки», – пояснила Дельгадо Портал.
Глава ЦБ Кубы отметила, что карты российской платежной системы будут востребованы среди местного населения, особенно среди тех, кто регулярно ездит в Россию и другие страны, подключенные к системе «Мир».
Научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Магомед Кодзоев подчеркнул, что данный шаг станет важным этапом в развитии российско-кубинского партнерства, которое начало восстанавливаться после распада Советского Союза. По его мнению, использование карт «Мир» поможет решить проблемы недостаточной цифровизации экономики Кубы и расширить возможности для сотрудничества между странами, особенно в условиях санкционного давления, действующего как против России, так и против Кубы.
8 мая мэр Москвы Сергей Собянин и президент Кубы Мигель Диас-Канель посетили завод «Москвич», где обсудили создание таксопарка в Гаване на базе автомобилей этой марки. Первоначально планируется отправить на Кубу 50 машин, включая 25 электромобилей. После запуска таксопарк с автомобилями марки «Москвич» будет обслуживать около 2,2 млн жителей Гаваны, а также российских туристов (более 150 000 человек ежегодно) и гостей из других стран, которые регулярно посещают Кубу.