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Кубинские банки могут начать выпуск карт российской платежной системы «Мир»

Ведомости

Кубинские банки рассматривают возможность выпуска карт российской платежной системы «Мир». Об этом в интервью газете «Известия» сообщила глава Центрального банка Кубы Хуана Лилия Дельгадо Портал.

По ее словам, карты «Мир» уже активно используются на острове: российские туристы могут оплачивать ими покупки в местных магазинах и ресторанах. Сейчас ведется работа по запуску выпуска карт непосредственно кубинскими финансовыми учреждениями. Однако не все банки страны планируют участвовать в этом процессе.

«Мы изучаем, как лучше организовать этот процесс, но это новая возможность, по которой уже есть определенные подвижки», – пояснила Дельгадо Портал.

Глава ЦБ Кубы отметила, что карты российской платежной системы будут востребованы среди местного населения, особенно среди тех, кто регулярно ездит в Россию и другие страны, подключенные к системе «Мир».

Научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Магомед Кодзоев подчеркнул, что данный шаг станет важным этапом в развитии российско-кубинского партнерства, которое начало восстанавливаться после распада Советского Союза. По его мнению, использование карт «Мир» поможет решить проблемы недостаточной цифровизации экономики Кубы и расширить возможности для сотрудничества между странами, особенно в условиях санкционного давления, действующего как против России, так и против Кубы.

8 мая мэр Москвы Сергей Собянин и президент Кубы Мигель Диас-Канель посетили завод «Москвич», где обсудили создание таксопарка в Гаване на базе автомобилей этой марки. Первоначально планируется отправить на Кубу 50 машин, включая 25 электромобилей. После запуска таксопарк с автомобилями марки «Москвич» будет обслуживать около 2,2 млн жителей Гаваны, а также российских туристов (более 150 000 человек ежегодно) и гостей из других стран, которые регулярно посещают Кубу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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