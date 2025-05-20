Кубинские банки могут начать выпуск карт российской платежной системы «Мир»

8 мая мэр Москвы Сергей Собянин и президент Кубы Мигель Диас-Канель посетили завод «Москвич», где обсудили создание таксопарка в Гаване на базе автомобилей этой марки. Первоначально планируется отправить на Кубу 50 машин, включая 25 электромобилей. После запуска таксопарк с автомобилями марки «Москвич» будет обслуживать около 2,2 млн жителей Гаваны, а также российских туристов (более 150 000 человек ежегодно) и гостей из других стран, которые регулярно посещают Кубу.