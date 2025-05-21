ЦБ и банки совместно будут контролировать операции с цифровыми рублями
Операции с цифровыми рублями будут находиться под двойным антиотмывочным контролем – со стороны коммерческих банков и Банка России, выступающего оператором платформы. Такой подход закреплен в законе, который одобрил Совет Федерации. Об этом сообщили в ЦБ.
Контроль разделен в зависимости от способа передачи распоряжений об операциях с цифровыми рублями: через банк или напрямую оператору платформы.
Коммерческие банки продолжат выполнять свою текущую противолегализационную функцию, включая идентификацию клиентов при открытии счетов в цифровых рублях, выявление лиц, которым доступ на платформу должен быть ограничен, и другие меры по предотвращению отмывания денег.
Цифровой рубль представляет собой цифровую форму национальной валюты. В настоящее время пилотный проект продолжается с участием 15 банков, около 2000 граждан и более 50 компаний. Постепенно количество участников и доступных операций увеличивается. О дате массового запуска цифрового рубля будет объявлено дополнительно.
1 апреля директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина сообщала, что около 50 юридических лиц уже открыли счета в цифровых рублях в рамках тестирования.