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ЦБ и банки совместно будут контролировать операции с цифровыми рублями

Ведомости

Операции с цифровыми рублями будут находиться под двойным антиотмывочным контролем – со стороны коммерческих банков и Банка России, выступающего оператором платформы. Такой подход закреплен в законе, который одобрил Совет Федерации. Об этом сообщили в ЦБ.

Контроль разделен в зависимости от способа передачи распоряжений об операциях с цифровыми рублями: через банк или напрямую оператору платформы.

Коммерческие банки продолжат выполнять свою текущую противолегализационную функцию, включая идентификацию клиентов при открытии счетов в цифровых рублях, выявление лиц, которым доступ на платформу должен быть ограничен, и другие меры по предотвращению отмывания денег.

Цифровой рубль представляет собой цифровую форму национальной валюты. В настоящее время пилотный проект продолжается с участием 15 банков, около 2000 граждан и более 50 компаний. Постепенно количество участников и доступных операций увеличивается. О дате массового запуска цифрового рубля будет объявлено дополнительно.

1 апреля директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина сообщала, что около 50 юридических лиц уже открыли счета в цифровых рублях в рамках тестирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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