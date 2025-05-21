ЦБ и банки совместно будут контролировать операции с цифровыми рублями

Операции с цифровыми рублями будут находиться под двойным антиотмывочным контролем – со стороны коммерческих банков и Банка России, выступающего оператором платформы. Такой подход закреплен в законе, который одобрил Совет Федерации. Об этом сообщили в ЦБ.