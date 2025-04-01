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Счета в цифровых рублях в режиме тестирования открыли около 50 юрлиц

Ведомости

Около 50 юридических лиц открыли счета в цифровых рублях в рамках тестирования. Об этом рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина на финансовом форуме «Просто капитал» ПСБ, передает ТАСС.

«И у нас порядка 70 юридических лиц уже прошли проверку KYC [know your customer – "знай своего клиента"], и мы вместе с банками, чьими клиентами они являются, планируем их в течение короткого достаточно периода тоже присоединить к пилоту», – добавила Бакина.

Цифровой рубль – это форма российской национальной валюты, которую Банк России выпускает в дополнение к существующим формам денег. Один наличный рубль равен одному цифровому рублю. К широкому внедрению такой валюты планировалось перейти с 1 июля 2025 г., но 27 февраля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор сдвинет этот срок. По ее словам, запросы об отсрочке поступают от банков. При этом Набиуллина тогда отметила, что пилот проходит успешно: на тот момент в нем участвовал ограниченный круг клиентов 15 банков, или 1700 граждан, а также порядка 30 компаний.

Как рассказала Бакина на форуме, число физических лиц, совершающих операции с цифровым рублем, возросло до 2000. На платформе ими осуществлено более 55 000 переводов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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