Счета в цифровых рублях в режиме тестирования открыли около 50 юрлиц
Около 50 юридических лиц открыли счета в цифровых рублях в рамках тестирования. Об этом рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина на финансовом форуме «Просто капитал» ПСБ, передает ТАСС.
«И у нас порядка 70 юридических лиц уже прошли проверку KYC [know your customer – "знай своего клиента"], и мы вместе с банками, чьими клиентами они являются, планируем их в течение короткого достаточно периода тоже присоединить к пилоту», – добавила Бакина.
Цифровой рубль – это форма российской национальной валюты, которую Банк России выпускает в дополнение к существующим формам денег. Один наличный рубль равен одному цифровому рублю. К широкому внедрению такой валюты планировалось перейти с 1 июля 2025 г., но 27 февраля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор сдвинет этот срок. По ее словам, запросы об отсрочке поступают от банков. При этом Набиуллина тогда отметила, что пилот проходит успешно: на тот момент в нем участвовал ограниченный круг клиентов 15 банков, или 1700 граждан, а также порядка 30 компаний.
Как рассказала Бакина на форуме, число физических лиц, совершающих операции с цифровым рублем, возросло до 2000. На платформе ими осуществлено более 55 000 переводов.