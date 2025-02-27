Банк России сдвинет срок массового внедрения цифрового рубляЗапросы об отсрочке поступают от банков, отметила Набиуллина
Банк России сдвинет срок массового внедрения цифрового рубля. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
«Мы перейдем к массовому внедрению цифрового рубля несколько позже, чем первоначально планировалось, после того, как отработаем все детали в пилоте и проведем все консультации с банками по экономической модели, которая наиболее привлекательна для их клиентов», – сказала Набиуллина в ходе традиционной встречи банкиров с регулятором, организованной Ассоциацией банков России.
К широкому внедрению цифрового рубля планировалось перейти с 1 июля 2025 г. Новая дата массового запуска будет объявлена позже, отметила председатель ЦБ. Она пояснила, что запросы об отсрочке поступают от банков, при этом отметила, что пилот проходит успешно: в нем принимает участие ограниченный круг клиентов 15 банков, или 1700 граждан, а также порядка 30 компаний.
«Мы продолжаем получать от вас вопросы об объемах необходимых доработок и запросы о сдвиге сроков широкого внедрения цифрового рубля. Мы к ним относимся очень внимательно, потому что наша задача, чтобы цифровой рубль был востребован, чтобы он вызывал доверие граждан и бизнеса», – заявила Набиуллина.
Цифровой рубль – это форма российской национальной валюты, которую Банк России выпускает в дополнение к существующим формам денег. Один наличный рубль равен одному цифровому рублю.
К 1 июля системно значимые банки должны были подготовить свою финансовую инфраструктуру, через которую станут возможны такие переводы. Сейчас в списке ЦБ 13 указанных организаций: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, МКБ, ПСБ, Совкомбанк, «Открытие», Росбанк, Т-банк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк и «Юникредит банк». Согласно ранее объявленным планам, другие банки с универсальной лицензией должны настроить работу с цифровым рублем до 1 июля 2026 г., с базовой – до 1 июля 2027 г.