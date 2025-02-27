Банк России сдвинет срок массового внедрения цифрового рубля

«Мы перейдем к массовому внедрению цифрового рубля несколько позже, чем первоначально планировалось, после того, как отработаем все детали в пилоте и проведем все консультации с банками по экономической модели, которая наиболее привлекательна для их клиентов», – сказала Набиуллина в ходе традиционной встречи банкиров с регулятором, организованной Ассоциацией банков России.