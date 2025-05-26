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Количество выданных ипотечных кредитов упало на 43% в апреле

Ведомости

В апреле число выданных ипотечных кредитов сократилось на 42,7% до 65 200. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, пишет ТАСС.

Данные представлены относительно аналогичного периода 2024 г. По сравнению же с мартом этого года число выданных ипотечных кредитов выросло на 13,9%. Общий объем выданных ипотечных кредитов вырос на 11,5% до 287,3 млрд руб. В годовом выражении показатель сократился на 41,3%.

Наибольшее число ипотечных кредитов в прошлом месяце было выдано в Москве (5630), Московской области (4070), Санкт-Петербурге (2910), а также в Тюменской (2680) и Свердловской (2470) областях.

Сильное снижение выдачи кредитов было отмечено в Удмуртии (снижение на 51,9%), Ставропольском (на 51,3%), Алтайском (на 49,4%) и Краснодарском (на 48,5%) краях, Воронежской области (на 47,9%). Снижение в Москве и Санкт-Петербурге составило 37,3% и 46% соответственно.

«Ведомости» в конце апреля писали, что Банк России впервые установил количественные ограничения на выдачи по ипотеке и автокредитам. Нормы начнут действовать с III квартала, то есть с июля. С 1 апреля 2025 г. у Банка России появились законные полномочия устанавливать макропруденциальные лимиты (МПЛ) по ипотеке и автокредитам для ограничения доли высокорискованных ссуд в выдачах.

В ноябре 2024 г. аналитики Frank RG отмечали, что 2025 г. может стать одним из самых «неурожайных» для рынка ипотеки за последние шесть лет. Банки выдадут примерно 1,2–1,3 млн кредитов суммарно на 4 трлн руб. – это минимум с 2019 г., когда выдачи составили 3,1 трлн руб. Эксперты отмечали, что причиной может стать как и ключевая ставка в 21%, так и новые меры регулирования ЦБ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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