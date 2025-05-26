Количество выданных ипотечных кредитов упало на 43% в апреле
В апреле число выданных ипотечных кредитов сократилось на 42,7% до 65 200. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, пишет ТАСС.
Данные представлены относительно аналогичного периода 2024 г. По сравнению же с мартом этого года число выданных ипотечных кредитов выросло на 13,9%. Общий объем выданных ипотечных кредитов вырос на 11,5% до 287,3 млрд руб. В годовом выражении показатель сократился на 41,3%.
Наибольшее число ипотечных кредитов в прошлом месяце было выдано в Москве (5630), Московской области (4070), Санкт-Петербурге (2910), а также в Тюменской (2680) и Свердловской (2470) областях.
Сильное снижение выдачи кредитов было отмечено в Удмуртии (снижение на 51,9%), Ставропольском (на 51,3%), Алтайском (на 49,4%) и Краснодарском (на 48,5%) краях, Воронежской области (на 47,9%). Снижение в Москве и Санкт-Петербурге составило 37,3% и 46% соответственно.
«Ведомости» в конце апреля писали, что Банк России впервые установил количественные ограничения на выдачи по ипотеке и автокредитам. Нормы начнут действовать с III квартала, то есть с июля. С 1 апреля 2025 г. у Банка России появились законные полномочия устанавливать макропруденциальные лимиты (МПЛ) по ипотеке и автокредитам для ограничения доли высокорискованных ссуд в выдачах.
В ноябре 2024 г. аналитики Frank RG отмечали, что 2025 г. может стать одним из самых «неурожайных» для рынка ипотеки за последние шесть лет. Банки выдадут примерно 1,2–1,3 млн кредитов суммарно на 4 трлн руб. – это минимум с 2019 г., когда выдачи составили 3,1 трлн руб. Эксперты отмечали, что причиной может стать как и ключевая ставка в 21%, так и новые меры регулирования ЦБ.