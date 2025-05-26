Количество выданных ипотечных кредитов упало на 43% в апреле

В ноябре 2024 г. аналитики Frank RG отмечали, что 2025 г. может стать одним из самых «неурожайных» для рынка ипотеки за последние шесть лет. Банки выдадут примерно 1,2–1,3 млн кредитов суммарно на 4 трлн руб. – это минимум с 2019 г., когда выдачи составили 3,1 трлн руб. Эксперты отмечали, что причиной может стать как и ключевая ставка в 21%, так и новые меры регулирования ЦБ.