ЦБ незначительно понизил курсы доллара и евро на 27 мая
Банк России незначительно понизил курсы доллара и евро на 27 мая. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
Доллар опустился на 0,05 руб. до 79, 65 руб. Курс евро снизился на 0,06 руб. до 90,46 руб. Юань же вырос на 0,03 руб., достигнув 11,08 руб.
С конца декабря 2024 г. Центробанк устанавливает официальные курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка. Пояснялось, что такой подход нужен для точности и репрезентативности курсообразования.
С начала года курс доллара ослаб почти на 22%. Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что текущий рост рубля может продолжиться, пока сохраняются надежды на прогресс в переговорах России и США или пока власти не начнут сдерживать укрепление валюты. Как считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, курс может достичь 76–77 руб./$, но дальнейшее укрепление ударит по экспортерам и бюджету.