ЦБ установил курс доллара на 22 мая ниже 80 рублей

14 мая сообщалось, что спрос на валюту как на биржевом, так и на внебиржевом рынках достиг минимума в апреле. Всего на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке было направлено 1,8 трлн руб. По мнению экспертов, основным фактором укрепления рубля остается соотношение спроса и предложения на иностранную валюту внутри страны.