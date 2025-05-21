ЦБ установил курс доллара на 22 мая ниже 80 рублей
ЦБ понизил курс доллара на 22 мая на 0,55 руб. до 79,75 руб. Официальный курс американской валюты опустился ниже 80 руб. впервые с мая 2023 г. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
А вот курс евро увеличился сразу на 1,33 руб. до 91,29 руб. Колебания же юаня оказались минимальными – 0,07 руб. Курс китайской валюты составил 11,08 руб.
14 мая сообщалось, что спрос на валюту как на биржевом, так и на внебиржевом рынках достиг минимума в апреле. Всего на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке было направлено 1,8 трлн руб. По мнению экспертов, основным фактором укрепления рубля остается соотношение спроса и предложения на иностранную валюту внутри страны.
С конца декабря 2024 г. Центробанк начал устанавливать официальные курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка. Такой подход был введен для повышения репрезентативности официальных курсов, особенно в условиях роста объемов внебиржевых операций.