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ЦБ установил курс доллара на 22 мая ниже 80 рублей

Ведомости

ЦБ понизил курс доллара на 22 мая на 0,55 руб. до 79,75 руб. Официальный курс американской валюты опустился ниже 80 руб. впервые с мая 2023 г. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

А вот курс евро увеличился сразу на 1,33 руб. до 91,29 руб. Колебания же юаня оказались минимальными – 0,07 руб. Курс китайской валюты составил 11,08 руб.

14 мая сообщалось, что спрос на валюту как на биржевом, так и на внебиржевом рынках достиг минимума в апреле. Всего на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке было направлено 1,8 трлн руб. По мнению экспертов, основным фактором укрепления рубля остается соотношение спроса и предложения на иностранную валюту внутри страны.

С конца декабря 2024 г. Центробанк начал устанавливать официальные курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка. Такой подход был введен для повышения репрезентативности официальных курсов, особенно в условиях роста объемов внебиржевых операций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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