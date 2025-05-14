Спрос на валюту на биржевом и внебиржевом рынках достиг минимума в апреле
В апреле спрос на валюту на биржевом и внебиржевом рынках достиг минимума с момента прекращения части валютных торгов на Московской бирже. Это следует из «Обзора рисков финансовых рынков» Банка России.
На покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в прошлом месяце было направлено 1,8 трлн руб.
Рубль продолжил укрепляться относительно доллара США и юаня: «Основным фактором сохранения этого тренда по‑прежнему остаются спрос и предложение на иностранную валюту на внутреннем рынке».
Курс доллара к концу апреля снизился до 81,56 руб., юаня – до 11,20 руб. Вместе с тем, курс американской валюты достигал минимального значения с июня 2023 г. – 80,76 руб., а курс китайской валюты относительно рубля – минимума с середины мая 2023 г. в 11,06 руб.
С конца декабря 2024 г. Центробанк устанавливает официальные курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка. Уточнялось, что в условиях расширения объемов внебиржевых операций это позволит «повысить репрезентативность официальных курсов».
По указанию ЦБ предусматривается возможность рассчитывать курсы валют посредством кросс-курса, в случае если данные торгов для отдельных валютных пар будут недоступны. Документ также предусматривает описание всех способов установления официальных курсов – это необходимо для обеспечения прозрачности расчета. Перечень валют и используемый для каждой из них способ установления курса размещается на сайте ЦБ.