Спрос на валюту на биржевом и внебиржевом рынках достиг минимума в апреле

По указанию ЦБ предусматривается возможность рассчитывать курсы валют посредством кросс-курса, в случае если данные торгов для отдельных валютных пар будут недоступны. Документ также предусматривает описание всех способов установления официальных курсов – это необходимо для обеспечения прозрачности расчета. Перечень валют и используемый для каждой из них способ установления курса размещается на сайте ЦБ.