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Спрос на валюту на биржевом и внебиржевом рынках достиг минимума в апреле

Ведомости

В апреле спрос на валюту на биржевом и внебиржевом рынках достиг минимума с момента прекращения части валютных торгов на Московской бирже. Это следует из «Обзора рисков финансовых рынков» Банка России.

На покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в прошлом месяце было направлено 1,8 трлн руб.

Рубль продолжил укрепляться относительно доллара США и юаня: «Основным фактором сохранения этого тренда по‑прежнему остаются спрос и предложение на иностранную валюту на внутреннем рынке».

Курс доллара к концу апреля снизился до 81,56 руб., юаня – до 11,20 руб. Вместе с тем, курс американской валюты достигал минимального значения с июня 2023 г. – 80,76 руб., а курс китайской валюты относительно рубля – минимума с середины мая 2023 г. в 11,06 руб.

С конца декабря 2024 г. Центробанк устанавливает официальные курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка. Уточнялось, что в условиях расширения объемов внебиржевых операций это позволит «повысить репрезентативность официальных курсов».

По указанию ЦБ предусматривается возможность рассчитывать курсы валют посредством кросс-курса, в случае если данные торгов для отдельных валютных пар будут недоступны. Документ также предусматривает описание всех способов установления официальных курсов – это необходимо для обеспечения прозрачности расчета. Перечень валют и используемый для каждой из них способ установления курса размещается на сайте ЦБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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