Какие облигации покупать в ожидании роста ключевой ставки

Банк России в этом году повысил ключевую ставку трижды: 21 июля – с 7,5 до 8,5%, 15 августа – до 12%, 15 сентября – до 13% годовых. Поскольку ЦБ планирует снизить инфляцию до 4% в конце 2024 г., действовать он будет более активно с точки зрения процентной политики, говорит старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин. По оценкам аналитиков «Синары», инфляция на конец 2023 г. составит 7%. По данным Росстата, годовая инфляция в августе ускорилась до 5,2% с июльских 4,3% и до 6% в сентябре.