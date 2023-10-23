Газета
Инвестиции Эксклюзивно по подписке

Какие облигации покупать в ожидании роста ключевой ставки

Аналитики рекомендуют ликвидные государственные флоатеры и более доходные корпоративные
Инга Сангалова
Евгений Разумный / Ведомости

В ожидании роста ключевой ставки аналитики рекомендуют обращать внимание на облигации с плавающей ставкой – флоатеры, доходность которых традиционно растет в период повышения ставок. Облигации с фиксированным купоном в ближайшие месяцы, наоборот, будут падать в цене. На заседании 27 октября ЦБ вновь повысит ключевую ставку, сходятся во мнении аналитики, участвовавшие в консенсус-прогнозе «Ведомостей». Большинство из них ожидает роста до 14%. На фоне ускорения инфляции Центробанк будет придерживаться жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) и в 2024 г., считают эксперты.

Банк России в этом году повысил ключевую ставку трижды: 21 июля – с 7,5 до 8,5%, 15 августа – до 12%, 15 сентября – до 13% годовых. Поскольку ЦБ планирует снизить инфляцию до 4% в конце 2024 г., действовать он будет более активно с точки зрения процентной политики, говорит старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин. По оценкам аналитиков «Синары», инфляция на конец 2023 г. составит 7%. По данным Росстата, годовая инфляция в августе ускорилась до 5,2% с июльских 4,3% и до 6% в сентябре.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Другие материалы в сюжете

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных