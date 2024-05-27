Что такое облигации

Что такое облигацииКакие бывают облигации и как получить от них доход
Облигации или бонды – это ценные бумаги, которые выпускают компании или государства для привлечения финансирования. Они играют важную роль в мире инвестиций, предоставляя инвесторам возможность получать стабильный доход и снижать риски. Облигация, по своей сути, аналогична долговой расписке, по которой эмитент – организация, выпустившая облигацию, – обязуется вернуть заемные средства в определенный срок и выплатить процентный доход, называемый купоном. Проще говоря, покупая облигацию, инвестор одалживает деньги эмитенту, который обязуется вернуть их с процентами.
Облигации часто используются центральными банками разных стран мира для проведения денежно-кредитной политики. Например, Банк России проводит аукционы по размещению собственных облигаций (облигаций Банка России – ОБР) для предотвращения инфляции и поддержания стабильности экономики. Когда в экономике слишком много денег, это может привести к росту цен и нестабильности. Центральные банки используют различные инструменты, в том числе такие, как продажа облигаций, для абсорбирования (поглощения или устранения) лишней денежной массы из финансовой системы.
В чем разница между облигациями и акциями
В отличие от акций, которые представляют собой доли собственности в компании, облигации – это долговые обязательства. Это означает, что держатель облигации является кредитором эмитента, а не владельцем части бизнеса и, например, не может голосовать при принятии решений в компании. Если у компании увеличивается прибыль, акции могут расти в цене, а облигации покупаются и продаются по цене, близкой к номиналу, и их доходность зависит от размера купонов и в выпусках с фиксированной ставкой является прогнозируемой.
Доходность акций зависит от динамики бумаг на бирже и дивидендов (если компания их выплачивает). Обе составляющие весьма сложно точно спрогнозировать: компания может решить не выплачивать дивиденды или уменьшить их размер, котировки же могут по ряду причин менять направление в сторону как роста, так и падения. «В разные моменты времени акции могут быть выгоднее, чем облигации, и наоборот», – считает руководитель направления анализа долговых рынков ФГ «Финам» Алексей Ковалев. По его словам, в 2023 г. акции принесли 44%, тогда как рублевые облигации были в совсем небольшом плюсе. Но в 2022-м акции принесли убыток в 43%, тогда как облигации были в плюсе – 5,4%.
И акции, и облигации – это высоколиквидные ценные бумаги. И те и другие торгуются на бирже, хотя облигации в меньшей степени, чем акции, подвержены волатильности (колебаниям цен) на финансовом рынке. Как поясняет главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, повышение ключевой ставки означает увеличение доходности и снижение цены облигаций – и наоборот, ее снижение ведет к росту цен бондов. При этом действия Центрального банка не всегда вызывают моментальный отклик, реакция рынка зависит от ожиданий его участников. Иногда Центробанк может снижать ставку, но это не вызывает реакции на рынке, поскольку его участники уже учли такой сценарий.
По мнению Ковалева, при снижении ставки бонды всегда показывают ценовой рост. Но здесь есть важное уточнение: речь идет об облигациях с постоянной ставкой купона. Если купить облигацию с фиксированным купоном и ЦБ начнет снижать ставку, то в какой-то момент времени стоимость облигации станет выше цены, по которой она была куплена. Однако если ставки пойдут вверх, то возникнет обратная ситуация: инвестор может получить и убыток, если вдруг решится продать облигацию до даты ее погашения. Если же дождаться погашения, то можно получить ровно ту доходность, по которой облигация была приобретена, заключает Ковалев.
Основные функции облигаций
Облигации имеют важное значение для экономики. Например, компании и правительства используют облигации для финансирования своих проектов, расширения бизнеса или покрытия текущих расходов. Еще облигации являются инструментом инвестирования для физических и юридических лиц, позволяя им диверсифицировать (разнообразить) портфель ценных бумаг и получать стабильный доход.
Собственные облигации выпускают центральные банки различных стран. Особенно активно этот инструмент используются в странах с развивающимися финансовыми рынками.
Какие есть облигации
Существует несколько видов облигаций. Корпоративные облигации выпускаются компаниями для финансирования своей деятельности. Государственные (облигации федерального займа – ОФЗ, доступные частным инвесторам, и купонные облигации Банка России – КОБР, доступные только банкам) – выпускаются правительством для финансирования госрасходов, таких как инфраструктура, образование или здравоохранение. Муниципальные облигации выпускают местные органы власти (города и регионы), они используются для финансирования проектов регионального значения.
Также бывают ипотечные облигации, обеспеченные пулом ипотечных кредитов, которые выпускаются специализированными финансовыми институтами. В РФ они впервые были выпущены в 2006 г. Их эмитентом выступил Газпромбанк.
Еще есть еврооблигации, которые выпускаются в одной стране, но номинированы в валюте другого (иностранного для эмитента) государства, что является страховкой для инвестора на случай резкого падения национальной валюты. Евробонды не обязательно должны быть номинированы в евро, это могут быть фунты, иены, юани и любая валюта мира. Сегодня доступный российским эмитентам рынок облигаций существенно сократился из-за санкций. Но российские еврооблигации выпускаются эмитентами в юанях. А еврооблигации белорусской или казахской компании могут быть номинированы в рублях, поскольку для них это иностранная валюта.
Как выбрать облигации
При выборе ценных облигаций инвесторы обычно ориентируются на несколько факторов. Один из них – рейтинг. Высокий рейтинг ценной бумаги указывает на низкий риск дефолта (неплатежеспособности) эмитента. Иностранным ценным бумагам, как правило, его присваивают такие агентства, как Standard & Poor’s, Moody’s или Fitch. В нашей стране Банком России в реестр кредитных рейтинговых агентств включены: АО «Рейтинговое агентство «Эксперт РА», Аналитическое кредитное рейтинговое агентство, ООО «Национальное рейтинговое агентство», ООО «Национальные кредитные рейтинги».
Также у облигаций могут быть разные сроки погашения. Они делятся на краткосрочные (до 1 года), среднесрочные (от 1 до 5 лет) и долгосрочные (более 5 лет).
Еще существует классификация по типу доходности бондов. Они бывают купонные, дисконтные и с плавающим купоном. Купонные облигации предусматривают регулярные выплаты процентов. Дисконтные – продаются по цене ниже номинала, их доход формируется за счет разницы между ценой покупки и номинальной стоимостью при погашении. Облигации с плавающим купоном имеют процентные выплаты, зависящие от каких-либо внешних индикаторов, например ставки рефинансирования.
Бондов с фиксированной (на весь период обращения) ставкой купона в России подавляющее большинство – 80% всего рынка, говорит Алексей Ковалев из «Финама». Покупая облигацию с выплатами, например, 10% раз в год, можно посчитать денежный поток и ее доходность. «Что бы ни происходило на рынке, куда бы ни шли ставки – инвестор будет получать 10% в год, и если эмитент этой облигации не объявит дефолт, то он получит при погашении номинал своей облигации», – поясняет он.
Если же процентные ставки на рынке меняются в течение срока жизни облигации и она с фиксированным купоном, то ее стоимость тоже меняется. И в этом одно из основных отличий облигаций как инвестинструмента, например, от банковского депозита (его стоимость не меняется в течение срока жизни). В результате у инвестора в облигации открывается дополнительная к купону возможность заработка, заключает Ковалев.
При этом некоторые облигации могут быть менее ликвидными (например, по ним нет или совсем мало предложений о продаже) – это означает, что их сложнее будет продать на рынке. Этот фактор важен тем инвесторам, которые планируют торговать облигациями в краткосрочной перспективе. Не менее значима и валюта, в которой номинированы облигации, поскольку ее колебания могут повлиять на прибыль.
По мнению Наталии Орловой, в текущей ситуации, когда на рынке есть ощущение, что цены находятся на дне или близки к нему, инвесторы ждут момента, когда Центральный банк справится с инфляционным давлением и будет готов снижать ставку. В этот момент доходность начнет снижаться, поэтому наиболее интересным решением может быть вложение в бумаги с более высокой доходностью, например, такие, как корпоративные облигации. Некоторые корпоративные эмитенты имеют уровень риска, близкий к суверенному (государственным облигациям), но при падении цен они часто торгуются с некоторой премией.
Впоследствии, когда цены начнут расти, разница между доходностью корпоративных и суверенных облигаций может сократиться. Поэтому сейчас может быть интересно рассмотреть возможности вложения в корпоративные эмитенты. Но точно так же, пока рынок ОФЗ еще не развернулся, на нем тоже есть достаточно привлекательных возможностей для инвестирования, заключает эксперт.