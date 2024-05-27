Что такое облигации

Доходность акций зависит от динамики бумаг на бирже и дивидендов (если компания их выплачивает). Обе составляющие весьма сложно точно спрогнозировать: компания может решить не выплачивать дивиденды или уменьшить их размер, котировки же могут по ряду причин менять направление в сторону как роста, так и падения. «В разные моменты времени акции могут быть выгоднее, чем облигации, и наоборот», – считает руководитель направления анализа долговых рынков ФГ «Финам» Алексей Ковалев. По его словам, в 2023 г. акции принесли 44%, тогда как рублевые облигации были в совсем небольшом плюсе. Но в 2022-м акции принесли убыток в 43%, тогда как облигации были в плюсе – 5,4%.