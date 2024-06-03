Минфин готов проработать отмену НДС и статус налогового агента у инвестплатформ

Свою позицию регулятор представил в ответе директора департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кирилла Пронина генеральному директору краудлендинговой платформы JetLend Роману Хорошеву (есть у «Ведомостей»). Он подтвердил подлинность документа. Вместе с основателем инвестплатформы «Вдело» Сергеем Федореевым они направили письмо (есть у «Ведомостей») с предложениями по двум инициативам в конце сентября прошлого года.