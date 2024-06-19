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Минфин спустя месяц возвращается на рынок госдолга

Доходности ОФЗ растут на фоне ожиданий повышения ставки на заседании в июле
Софья Шелудченко
Алексей Орлов / Ведомости

Минфин 18 июня объявил о возвращении на долговой рынок спустя месяц: 19 июня министерство предложит выпуск с постоянным доходом и плавающим (флоатер). В последний раз первичные аукционы по размещению гособлигаций ведомство проводило 22 мая, затем 29 мая и 5 июня Минфин не размещал ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации на фоне падения котировок бумаг, а 12 июня аукционов не было в связи с праздничным выходным (среда).

При этом на торгах 17 июня индекс государственных облигаций RGBI (включает в себя бумаги с фиксированной ставкой купона) снизился до 106,67 – минимума с марта 2022 г. С начала 2024 г. показатель снизился на 11,85%. По данным ЦБ на 17 июня, бескупонная доходность ОФЗ в зависимости от срока составляла 14,8–16,3% годовых, тогда как в начале года находилась в диапазоне 12–13% при том же уровне ключевой ставки, что и сейчас, – 16%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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