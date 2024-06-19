Минфин спустя месяц возвращается на рынок госдолга

При этом на торгах 17 июня индекс государственных облигаций RGBI (включает в себя бумаги с фиксированной ставкой купона) снизился до 106,67 – минимума с марта 2022 г. С начала 2024 г. показатель снизился на 11,85%. По данным ЦБ на 17 июня, бескупонная доходность ОФЗ в зависимости от срока составляла 14,8–16,3% годовых, тогда как в начале года находилась в диапазоне 12–13% при том же уровне ключевой ставки, что и сейчас, – 16%.