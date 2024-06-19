Минфин спустя месяц возвращается на рынок госдолга

Минфин спустя месяц возвращается на рынок госдолгаДоходности ОФЗ растут на фоне ожиданий повышения ставки на заседании в июле
Минфин 18 июня объявил о возвращении на долговой рынок спустя месяц: 19 июня министерство предложит выпуск с постоянным доходом и плавающим (флоатер). В последний раз первичные аукционы по размещению гособлигаций ведомство проводило 22 мая, затем 29 мая и 5 июня Минфин не размещал ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации на фоне падения котировок бумаг, а 12 июня аукционов не было в связи с праздничным выходным (среда).
При этом на торгах 17 июня индекс государственных облигаций RGBI (включает в себя бумаги с фиксированной ставкой купона) снизился до 106,67 – минимума с марта 2022 г. С начала 2024 г. показатель снизился на 11,85%. По данным ЦБ на 17 июня, бескупонная доходность ОФЗ в зависимости от срока составляла 14,8–16,3% годовых, тогда как в начале года находилась в диапазоне 12–13% при том же уровне ключевой ставки, что и сейчас, – 16%.