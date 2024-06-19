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Планирующая IPO «Озон фармацевтика» впервые отчиталась по МСФО

Компания объединила в холдинг состоявшиеся и инновационные подразделения бизнеса
Михаил Кузнецов
Алексей Орлов / Ведомости

Российский производитель лекарственных средств – дженериков «Озон фармацевтика» (АО «Озон фармацевтика») впервые отчитался по МСФО. Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что компания планирует провести IPO осенью, а сумма сделки может превысить 10 млрд руб. Планы по срокам и размеру сделки не изменились, компания рассматривает для выхода на рынок акций начало осени, подтвердил «Ведомостям» источник, близкий к сделке. По его словам, волатильность, которая наблюдается на фондовом рынке, никак не мешает подготовке. Время еще есть, а сам бизнес устойчив к любым макроколебаниям и способен к росту благодаря собственным разработкам биотехнологических продуктов, объяснил собеседник.

Процесс реорганизации группы в единый фармацевтический холдинг был завершен в I квартале 2024 г. и организационно-правовая форма была изменена с ООО на АО, пишет компания в пресс-релизе. В периметр группы вошли четыре производственные площадки – ООО «Озон», ООО «Озон фарма», ООО «Мабскейл» и ООО «Озон медика». Компания сформировала совет директоров из шести человек и заявила, что планирует расширить его независимыми директорами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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