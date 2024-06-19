Планирующая IPO «Озон фармацевтика» впервые отчиталась по МСФО

Российский производитель лекарственных средств – дженериков «Озон фармацевтика» (АО «Озон фармацевтика») впервые отчитался по МСФО. Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что компания планирует провести IPO осенью, а сумма сделки может превысить 10 млрд руб. Планы по срокам и размеру сделки не изменились, компания рассматривает для выхода на рынок акций начало осени, подтвердил «Ведомостям» источник, близкий к сделке. По его словам, волатильность, которая наблюдается на фондовом рынке, никак не мешает подготовке. Время еще есть, а сам бизнес устойчив к любым макроколебаниям и способен к росту благодаря собственным разработкам биотехнологических продуктов, объяснил собеседник.