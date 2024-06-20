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Брокеры и управляющие написали Минфину свои идеи налоговых поправок

Инвесторам надо больше стимулов для вложений на долгий срок
Артем Кульша
Freepik

Брокеры и управляющие компании через профильную ассоциацию направили заместителям министра финансов Алексею Сазанову и Ивану Чебескову свои предложения по совершенствованию налоговой системы в связи с готовящимися фискальными изменениями. «Ведомости» ознакомились с письмом президента НАУФОР Алексея Тимофеева, представитель ассоциации подтвердил его подлинность.

Профучастники просят Минфин освободить от налогообложения доходы от погашения инвестиционных паев паевых инвестфондов (ПИФ), принадлежащих налогоплательщику более пяти лет. Такой льготы для паев сейчас нет (есть только для акций и долей участия в капитале), что дестимулирует долгосрочные вложения в ПИФы, обращает внимание Тимофеев в письме. «Мы уже указывали – такие инвестиции являются наиболее желательными для розничных инвесторов», – пишет он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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