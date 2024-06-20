Брокеры и управляющие написали Минфину свои идеи налоговых поправок

Профучастники просят Минфин освободить от налогообложения доходы от погашения инвестиционных паев паевых инвестфондов (ПИФ), принадлежащих налогоплательщику более пяти лет. Такой льготы для паев сейчас нет (есть только для акций и долей участия в капитале), что дестимулирует долгосрочные вложения в ПИФы, обращает внимание Тимофеев в письме. «Мы уже указывали – такие инвестиции являются наиболее желательными для розничных инвесторов», – пишет он.