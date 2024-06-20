Брокеры и управляющие написали Минфину свои идеи налоговых поправок

Брокеры и управляющие написали Минфину свои идеи налоговых поправокИнвесторам надо больше стимулов для вложений на долгий срок
Брокеры и управляющие компании через профильную ассоциацию направили заместителям министра финансов Алексею Сазанову и Ивану Чебескову свои предложения по совершенствованию налоговой системы в связи с готовящимися фискальными изменениями. «Ведомости» ознакомились с письмом президента НАУФОР Алексея Тимофеева, представитель ассоциации подтвердил его подлинность.
Профучастники просят Минфин освободить от налогообложения доходы от погашения инвестиционных паев паевых инвестфондов (ПИФ), принадлежащих налогоплательщику более пяти лет. Такой льготы для паев сейчас нет (есть только для акций и долей участия в капитале), что дестимулирует долгосрочные вложения в ПИФы, обращает внимание Тимофеев в письме. «Мы уже указывали – такие инвестиции являются наиболее желательными для розничных инвесторов», – пишет он.