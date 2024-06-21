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Гендиректор Selectel Олег Любимов: «Мы не хотим делать бизнес дойной коровой»

Компания думает над IPO как над одним из возможных сценариев развития
Михаил Кузнецов
Пресс-служба Selectel

Менеджмент и владельцы крупнейшего независимого провайдера сервисов IT-инфраструктуры Selectel думают над IPO как над одним из возможных сценариев развития компании, сказал «Ведомостям» генеральный директор компании Олег Любимов. По его словам, говорить о сроках или конкретных параметрах пока преждевременно, но раунд pre-IPO компания проводить не собирается.

В сторону IPO

Selectel рассматривает возможность проведения IPO как логичный шаг в дальнейшем развитии компании с точки зрения увеличения узнаваемости, дополнительной устойчивости и эволюции управления. Возможная сделка не будет инструментом решения финансовых задач, уверяет Любимов. По подсчетам компании, привлечение средств через долговой рынок дешевле, чем через акционерный капитал.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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