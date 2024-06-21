Гендиректор Selectel Олег Любимов: «Мы не хотим делать бизнес дойной коровой»Компания думает над IPO как над одним из возможных сценариев развития
Менеджмент и владельцы крупнейшего независимого провайдера сервисов IT-инфраструктуры Selectel думают над IPO как над одним из возможных сценариев развития компании, сказал «Ведомостям» генеральный директор компании Олег Любимов. По его словам, говорить о сроках или конкретных параметрах пока преждевременно, но раунд pre-IPO компания проводить не собирается.
В сторону IPO
Selectel рассматривает возможность проведения IPO как логичный шаг в дальнейшем развитии компании с точки зрения увеличения узнаваемости, дополнительной устойчивости и эволюции управления. Возможная сделка не будет инструментом решения финансовых задач, уверяет Любимов. По подсчетам компании, привлечение средств через долговой рынок дешевле, чем через акционерный капитал.
Вы видите 7% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам