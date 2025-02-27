ЦБ пресек обход запрета на взыскание активов со счетов «С»

Ряд отечественных инвесторов смогли вывести свои заблокированные активы со специальных счетов типа «С» в обход прямого запрета, но Центробанк уже пресек эту практику, выяснили «Ведомости». На счетах «С» в России блокируют активы недружественных иностранцев, но у некоторых россиян также застряли там ценные бумаги с доходами по ним, потому что их учитывали зарубежные брокеры на своих российских счетах номинального и уполномоченного держателя. С 2024 г. взыскание активов со счетов «С» запрещено указом президента.