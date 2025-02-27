ЦБ пресек обход запрета на взыскание активов со счетов «С»Ряд инвесторов смогли вывести заблокированные бумаги и деньги со специальных счетов
Ряд отечественных инвесторов смогли вывести свои заблокированные активы со специальных счетов типа «С» в обход прямого запрета, но Центробанк уже пресек эту практику, выяснили «Ведомости». На счетах «С» в России блокируют активы недружественных иностранцев, но у некоторых россиян также застряли там ценные бумаги с доходами по ним, потому что их учитывали зарубежные брокеры на своих российских счетах номинального и уполномоченного держателя. С 2024 г. взыскание активов со счетов «С» запрещено указом президента.
В течение 2024 г. российские суды удовлетворили несколько исков инвесторов, которые требовали признать за ними право собственности на активы на счетах «С» иностранного держателя и обязать перевести их на свои незаблокированные счета, рассказала юрист адвокатского бюро NSP Александра Игнатьева. Часть судебных решений была добровольно исполнена отечественными депозитариями, знает она и подтверждает собеседник в крупном брокере.