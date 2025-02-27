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ЦБ пресек обход запрета на взыскание активов со счетов «С»

Ряд инвесторов смогли вывести заблокированные бумаги и деньги со специальных счетов
Артем Кульша
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Ряд отечественных инвесторов смогли вывести свои заблокированные активы со специальных счетов типа «С» в обход прямого запрета, но Центробанк уже пресек эту практику, выяснили «Ведомости». На счетах «С» в России блокируют активы недружественных иностранцев, но у некоторых россиян также застряли там ценные бумаги с доходами по ним, потому что их учитывали зарубежные брокеры на своих российских счетах номинального и уполномоченного держателя. С 2024 г. взыскание активов со счетов «С» запрещено указом президента.

В течение 2024 г. российские суды удовлетворили несколько исков инвесторов, которые требовали признать за ними право собственности на активы на счетах «С» иностранного держателя и обязать перевести их на свои незаблокированные счета, рассказала юрист адвокатского бюро NSP Александра Игнатьева. Часть судебных решений была добровольно исполнена отечественными депозитариями, знает она и подтверждает собеседник в крупном брокере.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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