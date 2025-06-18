В России появился инвестфонд на майнинг криптовалюты

Компания «Силовые системы» запустила для квалифицированных инвесторов закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Финам – криптозавод 1.0» под управлением УК «Финам менеджмент», рассказали ее представители «Ведомостям». Это первый на российском рынке инвестфонд, обеспеченный промышленными активами в сфере добычи криптовалют с использованием генерации электроэнергии из природного газа.