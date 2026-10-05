Утренний звон по рынку акций 5 октября

При этом важно понимать, что свободный денежный поток «Норникеля» за первое полугодие снизился на 20% в годовом выражении до $1,2 млрд, а скорректированный FCF, из которого рассчитываются дивиденды, составил всего $243 млн (около 16,2 млрд руб.). Выплата в 28,28 млрд руб. превышает дивидендную базу почти в 1,75 раза – то есть компания платит больше, чем заработала по этому показателю.