Утренний звон по рынку акций 5 октября

Утренний звон по рынку акций 5 октябряИнвесторы надеются на геополитический позитив
Российский рынок акций утром в понедельник продолжает рост выходных дней. На 09:15 мск индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,77% и составил 2294,78. Индекс РТС вырос на 0,77% и составил 865,91.
Базовый сценарий на сегодня – умеренно позитивное открытие и движение в боковике с границами 2270–2300 пунктов по индексу Мосбиржи.
Без тренда и идей
Рынок акций завершил предыдущую неделю незначительным снижением на фоне влияния разнонаправленных факторов. Индекс Мосбиржи потерял 0,11%, закрывшись на отметке 2277,21 пункта, а индекс РТС снизился на 0,4% до 859,29 пункта.
Основное давление на рынок оказало снижение нефтяных котировок. Декабрьский фьючерс на Brent опустился ниже $101,5 за баррель. Причиной стало решение стран G7 о высвобождении значительных объемов запасов: обсуждалось выделение 50 млн баррелей дизельного топлива из резервов ЕС и 50 млн баррелей нефти из запасов стран – членов Международного энергетического агентства. Это усилило опасения избытка предложения на рынке и надавило на акции нефтегазового сектора.
Дополнительное давление на рынок оказали сообщения о новых антироссийских ограничениях. США ввели санкции против системы международных расчетов A7, что может создать риски для трансграничных платежей. Кроме того, Япония рассматривает новый пакет санкций против России, включая ограничения против судов «теневого флота» и расширение экспортных ограничений.
Значительных движений цен в пятницу, как, впрочем, и остальные дни недели, не наблюдалось. Рынок лег в дрейф в боковом диапазоне в ожидании свежих новостей.
В лидерах роста среди относительно ликвидных бумаг по итогам дня были
«Северсталь» – 645,4 руб. (+2,44%),
ММК – 20,83 руб. (+1,68%),
«Норникель» – 118,46 руб. (+1,32%).
В аутсайдерах оказались бумаги «Газпрома» – 95,97 руб. (-1,22%).
«Норникель» вернул дивиденды
В первый день октября акционеры «Норникеля» утвердили дивиденды за первое полугодие в размере 1,85 руб. на акцию. Общая сумма выплат составит 28,28 млрд руб.
Возобновление компанией выплат дивидендов после трехлетней паузы – событие знаковое, но его оценка со стороны аналитиков оказалась неоднозначной.
Для акционеров возобновление выплат – это позитив, но размер дивидендов значительно ниже ожиданий и не оправдывает покупку акций исключительно ради этого, говорят эксперты. Текущая доходность (около 1,5%) проигрывает безрисковым инструментам.
При этом важно понимать, что свободный денежный поток «Норникеля» за первое полугодие снизился на 20% в годовом выражении до $1,2 млрд, а скорректированный FCF, из которого рассчитываются дивиденды, составил всего $243 млн (около 16,2 млрд руб.). Выплата в 28,28 млрд руб. превышает дивидендную базу почти в 1,75 раза – то есть компания платит больше, чем заработала по этому показателю.
Для рынка акций решение о дивидендах нейтрально-позитивно в краткосрочной перспективе, но не является сильным драйвером роста, отмечают аналитики. Для начала, неясно, станет ли выплата регулярной. Ответ на этот вопрос определит, вернется ли «Норникель» к полноценной дивидендной истории. Инвесторы также пытаются понять, как на компанию повлияет новый налог на сверхдоходы. Это главный риск, способный обнулить дивидендный потенциал на ближайшие три года.
Сейчас акции «Норникеля» остаются недооцененными по мультипликаторам (P/E 6,2x, EV/EBITDA 4,5x), но для полноценной переоценки компании необходимо сочетание трех факторов: устойчивого FCF, регулярных дивидендов и ясности по налоговой нагрузке. Пока ни один из них не обеспечен в полной мере, считают эксперты.
Что день грядущий нам готовит
Утренняя сессия понедельника стартовала с роста, отыгрывая ожидания возможного снижения геополитических рисков. Главный драйвер утреннего подъема – новые сообщения о том, что трехсторонняя встреча США, России и Украины может состояться до конца октября
Brent торгуется выше $101 за баррель, что поддерживает акции нефтегазового сектора. ОПЕК+ оставила квоты на ноябрь без изменений, что не увеличивает давления на цены.
Рынок продолжает «переваривать» предложения по налогу на сверхдоходы сырьевых компаний и налогообложению пассивных доходов, что ограничивает активность покупателей.
При этом Минфин сегодня объявит объем валютных интервенций на октябрь; ожидается рост ежедневных покупок валюты в 3–5 раз (до 7–8 млрд руб.), что умеренно негативно для рубля, но поддержит экспортеров.
Рынок, отмечают аналитики, остается крайне чувствительным к геополитике, поэтому любое подтверждение или опровержение новостей о переговорах на украинском направлении способно быстро изменить картину торгов.