Итоги торгов на Мосбирже 7 октября

Индекс Мосбиржи 7 октября продолжил рост из-за положительного влияния валютного и сырьевого факторов – стоимость нефти превысила $100/барр., доллар закрепился на 85 руб., говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Геополитика в то же время дает неоднозначные сигналы, но в целом поддерживает умеренный оптимизм, продолжает он. С одной стороны, ожидается телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также встреча российского и американского лидеров с главой КНР СИ Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. С другой – в МИД РФ заявили, что сейчас нет планов проведения трехсторонней встречи между РФ, США и Украиной, а Евросоюз согласовал 22-й пакет антироссийских санкций.