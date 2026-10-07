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Итоги торгов на Мосбирже 7 октября

Индекс немного вырос из-за положительного влияния валютного и сырьевого факторов
Андрей Шведов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в среду, 7 октября, вырос на 0,38% до 2337,4 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 0,65% и составил 861,4 пункта.

Лидерами роста стали бумаги «Северстали» (+2,87%), «Циана» (+2,64%), НЛМК (+2,44%), «Ренессанс страхования» (+2,24%) и Ozon (+1,85%). В аутсайдерах оказались бумаги «Совкомфлота» (-1,74%), ВТБ (-1,38%), Совкомбанка (-1,38%), Positive Technologies (-1,31%) и МКБ (-1,23%).

Курс юаня на Московской бирже вырос на 0,3% (+4 коп.) до 12,75 руб. Курс доллара Банк России установил на отметке 85,48 руб. (-23 коп.), евро – 96,33 руб. (+30 коп.). Цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 1,09% до $101,7/барр. Ноябрьский фьючерс на нефть WTI подорожал на 0,15% до $89,57/барр.

Индекс Мосбиржи 7 октября продолжил рост из-за положительного влияния валютного и сырьевого факторов – стоимость нефти превысила $100/барр., доллар закрепился на 85 руб., говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Геополитика в то же время дает неоднозначные сигналы, но в целом поддерживает умеренный оптимизм, продолжает он. С одной стороны, ожидается телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также встреча российского и американского лидеров с главой КНР СИ Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. С другой – в МИД РФ заявили, что сейчас нет планов проведения трехсторонней встречи между РФ, США и Украиной, а Евросоюз согласовал 22-й пакет антироссийских санкций.

Возвращение цен на нефть к росту усилило инфляционные опасения в США, продолжает Смирнов. Американские инвесторы ожидают старта сезона квартальных финансовых отчетностей 13 октября и заседания ФРС 28 октября. 7 октября также опубликованы протоколы FOMC (Federal Open Market Committee) Minutes – отчеты о заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС, а 8 октября опубликуют недельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице. Биржи материкового Китая 8 октября возобновят торги после длинных праздников.

На российском рынке 8 октября последний день с дивидендом будут торговаться акции «Черкизова», «Займера», «в2в-РТС». Также Банк России опубликует мониторинг отраслевых финансовых потоков и обзор рисков финансовых рынков. Индекс Мосбиржи в этот день может составить 2300–2400 пунктов.

С 7 октября покупки валюты Минфином по бюджетному правилу выросли в 5 раз, отмечает Смирнов. Тем не менее этот фактор уже заложен в курс и в ближайшее время можно ждать стабилизации рубля, считает он. Доллар 8 октября может закрепиться около 85 руб., юань – в области 12,6–12,8 руб.

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