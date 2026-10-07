Риск не принес доходности пайщикам

Пайщики фондов акций – биржевых и открытых – за три года не получили премии за риск, их абсолютная доходность составила всего 6,76%. К такому выводу пришло «Эксперт РА» в новом обзоре: агентство оценило результаты фондов с июня 2023 по май 2026 г. Риск окупился только в фондах драгоценных металлов. Их доходность составила 26,9% годовых, а максимальная просадка длилась всего три месяца.