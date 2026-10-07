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Главная / Инвестиции /

Риск не принес доходности пайщикам

Ситуация может измениться, если ЦБ продолжит снижать ключевую ставку
Анастасия Брянцева
Фонды драгметаллов стали единственной категорией, где риск за три года окупился
Фонды драгметаллов стали единственной категорией, где риск за три года окупился / Ведомости

Пайщики фондов акций – биржевых и открытых – за три года не получили премии за риск, их абсолютная доходность составила всего 6,76%. К такому выводу пришло «Эксперт РА» в новом обзоре: агентство оценило результаты фондов с июня 2023 по май 2026 г. Риск окупился только в фондах драгоценных металлов. Их доходность составила 26,9% годовых, а максимальная просадка длилась всего три месяца.

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