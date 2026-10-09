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Главная / Инвестиции /

Сбербанк впервые с 2015 года секьюритизирует автокредиты

Сейчас банки обычно «упаковывают» в облигации потребительские необеспеченные кредиты
Анастасия Брянцева
Наталья Заруцкая
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В конце ноября – начале декабря 2026 г. может состояться первая пилотная секьюритизация автокредитов Сбербанка – банк объединит выданные ссуды в единый пул и выпустит под их обеспечение облигации для продажи инвесторам. Выпуск анонсировал первый зампред правления банка Кирилл Царев на форуме «Настоящее будущее».

Объем выпуска может составить до 40 млрд руб. и будет разделен на два транша: старший планируется разместить среди рыночных инвесторов, а младший выкупит сам банк. Младший транш принимает на себя первые убытки от невозврата кредитов. Это защищает держателей старших траншей, делая их бумаги более безопасными и позволяя присвоить им высокий кредитный рейтинг.

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