Сбербанк впервые с 2015 года секьюритизирует автокредиты

Объем выпуска может составить до 40 млрд руб. и будет разделен на два транша: старший планируется разместить среди рыночных инвесторов, а младший выкупит сам банк. Младший транш принимает на себя первые убытки от невозврата кредитов. Это защищает держателей старших траншей, делая их бумаги более безопасными и позволяя присвоить им высокий кредитный рейтинг.