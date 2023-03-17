Минфин может изменить порядок удержания налога с купонного дохода по облигациям

Большинство брокеров не ответили на запрос издания, как они удерживают НДФЛ с купонов. В ВТБ отметили, что планируют перейти на удержание НДФЛ с купонов в конце года или при выводе денежных средств с брокерского счета. В Россельхозбанке сообщили, что зачисляют купонный доход только на банковские счета клиентов, также идет проработка выплаты купонного дохода на брокерские счета.