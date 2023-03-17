Минфин может изменить порядок удержания налога с купонного дохода по облигациям
«Вопрос возможности учета расходов на приобретение облигации в части накопленного процентного (купонного) дохода в настоящее время рассматривается в Минфине в рамках проводимой работы по совершенствованию налогового законодательства», — пояснили в Минфине.
НКД представляет собой часть суммы купона, которая накопилась по облигации после выплаты предыдущего купона. Инвестор, который покупает облигацию между выплатами, получает НКД пропорционально каждому дню владения, но уплачивает НДФЛ с полной суммы при последующем получении купона.
С 1 января 2021 г. доход по всем облигациям, включая государственные, облагается налогом в 13%. При этом рассчитывать его самостоятельно инвестору не нужно, налоговым агентом по удержанию налога с НКД является брокер.
Вместе с тем возникает проблема, связанная с удержанием брокерами НДФЛ с суммы купона, а не с финансового результата — полученного купонного дохода, уменьшенного на уплаченный при приобретении НКД, говорит член совета Ассоциации владельцев облигаций (АВО) Алексей Пономарев. В результате размер удержанного налога в несколько раз превышает реальный финансовый результат инвестора от сделки.
По мнению Пономарева, налогообложение купонного дохода «должно осуществляться по правилам, установленным для доходов по ценным бумагам». Речь идет об удержании налога по итогам года, исходя из общего финансового результата по всем операциям, пояснил он.
Большинство брокеров не ответили на запрос издания, как они удерживают НДФЛ с купонов. В ВТБ отметили, что планируют перейти на удержание НДФЛ с купонов в конце года или при выводе денежных средств с брокерского счета. В Россельхозбанке сообщили, что зачисляют купонный доход только на банковские счета клиентов, также идет проработка выплаты купонного дохода на брокерские счета.
В «Финам» рассказали, что удерживают НДФЛ в момент осуществления выплаты. В ближайшие месяцы компания намерена перейти на удержание налога по выплатам в конце года или при расторжении договора. В Альфа-банке назвали три случая, при которых происходит удержание: при выводе клиентом средств или активов из договора доверительного управления (ДУ), при закрытии договора ДУ и по окончании налогового периода.