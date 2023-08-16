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Инвестиции

«Русгидро» выплатило в качестве дивидендов 22,18 млрд рублей

Ведомости

«Русгидро» завершило выплату дивидендов за 2022 г. на сумму 22,18 млрд руб. Об этом сообщается на сайте компании.

Стоимость акций компании в ходе торгов на Мосбирже выросла на 4,5% до дневного максимума 0,92 руб. По состоянию на 13:41 мск она составила 0,88 руб. (+0,97%).

Как отмечает компания, выплаченная сумма выше среднего значения объявленных за три предыдущих периода дивидендов и составляет 50% от скорректированной на неденежные операции прибыли по МСФО за 2022 г.

30 июня на годовом общем собранием акционеров было принято решение выплатить дивиденды из расчета 0,050254795 руб. на одну обыкновенную акцию.

Компания подчеркнула, что ориентирована на рост абсолютного размера дивидендов в долгосрочной перспективе в интересах всех акционеров с учетом приоритетов развития компании. За последние пять лет акционерам «Русгидро» выплатило более 100 млрд руб., из них более 62 млрд руб. направлено в бюджет России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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