«Русгидро» выплатило в качестве дивидендов 22,18 млрд рублей

Компания подчеркнула, что ориентирована на рост абсолютного размера дивидендов в долгосрочной перспективе в интересах всех акционеров с учетом приоритетов развития компании. За последние пять лет акционерам «Русгидро» выплатило более 100 млрд руб., из них более 62 млрд руб. направлено в бюджет России.