«Русгидро» выплатило в качестве дивидендов 22,18 млрд рублей
«Русгидро» завершило выплату дивидендов за 2022 г. на сумму 22,18 млрд руб. Об этом сообщается на сайте компании.
Стоимость акций компании в ходе торгов на Мосбирже выросла на 4,5% до дневного максимума 0,92 руб. По состоянию на 13:41 мск она составила 0,88 руб. (+0,97%).
Как отмечает компания, выплаченная сумма выше среднего значения объявленных за три предыдущих периода дивидендов и составляет 50% от скорректированной на неденежные операции прибыли по МСФО за 2022 г.
30 июня на годовом общем собранием акционеров было принято решение выплатить дивиденды из расчета 0,050254795 руб. на одну обыкновенную акцию.
Компания подчеркнула, что ориентирована на рост абсолютного размера дивидендов в долгосрочной перспективе в интересах всех акционеров с учетом приоритетов развития компании. За последние пять лет акционерам «Русгидро» выплатило более 100 млрд руб., из них более 62 млрд руб. направлено в бюджет России.