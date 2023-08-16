Акционеры Globaltrans утвердили редомициляцию компании с Кипра в Абу-Даби

Раннее в компании подчеркивали, что по итогам процедуры она намерена сохранить текущий статус листинга на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Московской бирже. После этого компания намерена оставить действующей текущую депозитарную программу и провела предварительные консультации с банком-депозитарием на этот счет.