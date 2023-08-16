Акционеры Globaltrans утвердили редомициляцию компании с Кипра в Абу-Даби
Акционеры одной из ведущих компаний в сфере грузовых железнодорожных перевозок России Globaltrans на собрании 16 августа одобрили смену юрисдикции компании с Кипра в Свободную экономическую зону (СЭЗ) Абу-Даби, говорится в пресс-релизе.
«Все предлагаемые специальные решения в отношении начала процесса редомициляции Globaltrans Investment PLC с Кипра в свободную экономическую зону Abu Dhabi Global Market были одобрены квалифицированным большинством голосов», – говорится в сообщении Globaltrans.
Раннее в компании подчеркивали, что по итогам процедуры она намерена сохранить текущий статус листинга на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Московской бирже. После этого компания намерена оставить действующей текущую депозитарную программу и провела предварительные консультации с банком-депозитарием на этот счет.
В Globaltrans отмечали, что в случае успешного завершения процесса редомициляция позволит осуществлять некоторые внутригрупповые транзакции, «включая перечисление дивидендов в холдинговую компанию, которые на данный момент разрешены лишь в крайне ограниченных объемах».
«Тем не менее, в силу различных существующих ограничений предлагаемая редомициляция как таковая не означает безусловного возобновления дивидендных выплат в пользу акционеров компании», – говорили в Globaltrans.
Globaltrans объявил о намерении проведения редомициляции в конце июля. Тогда сообщалось, что продолжительность процедуры займет около шести месяцев.