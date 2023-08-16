Газета
Инвестиции

Акционеры Globaltrans утвердили редомициляцию компании с Кипра в Абу-Даби

Ведомости

Акционеры одной из ведущих компаний в сфере грузовых железнодорожных перевозок России Globaltrans на собрании 16 августа одобрили смену юрисдикции компании с Кипра в Свободную экономическую зону (СЭЗ) Абу-Даби, говорится в пресс-релизе. 

«Все предлагаемые специальные решения в отношении начала процесса редомициляции Globaltrans Investment PLC с Кипра в свободную экономическую зону Abu Dhabi Global Market были одобрены квалифицированным большинством голосов», – говорится в сообщении Globaltrans.

Раннее в компании подчеркивали, что по итогам процедуры она намерена сохранить текущий статус листинга на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Московской бирже. После этого компания намерена оставить действующей текущую депозитарную программу и провела предварительные консультации с банком-депозитарием на этот счет.

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В Globaltrans отмечали, что в случае успешного завершения процесса редомициляция позволит осуществлять некоторые внутригрупповые транзакции, «включая перечисление дивидендов в холдинговую компанию, которые на данный момент разрешены лишь в крайне ограниченных объемах». 

«Тем не менее, в силу различных существующих ограничений предлагаемая редомициляция как таковая не означает безусловного возобновления дивидендных выплат в пользу акционеров компании», – говорили в Globaltrans. 

Globaltrans объявил о намерении проведения редомициляции в конце июля. Тогда сообщалось, что продолжительность процедуры займет около шести месяцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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