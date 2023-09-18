Банк «Левобережный» подал иск к Euroclear на 1,13 млрд рублей
Новосибирский банк «Левобережный» обратился в суд с иском к Euroclear bank на 1,13 млрд руб., следует из картотеки арбитражных дел.
Заявление подано в Арбитражный суд Москвы. В числе истцов также указан генеральный директор банка Владимир Шапоренко. Заявление пока не принято и не опубликовано, суть требований не раскрывается.
13 сентября состоялось заседание по первому иску частного инвестора к бельгийскому депозитарию, который рассматривается в Арбитражном суде Москвы. Представитель Euroclear подал ходатайство о прекращении производства по делу. Согласно его позиции, требования должны быть направлены в страну ответчика – Бельгию.
С исками к Euroclear в российские арбитражные суды обратились как частные инвесторы, так и профучастники (включая Росбанк, УК «Первая», банк «Синара»). Всего зарегистрировано более трех десятков заявлений. Все связаны с заблокированными активами, принадлежащими российским гражданам или юрлицам. Совокупный размер требований превышает 200 млрд руб.
После начала спецоперации на Украине между европейскими центральными депозитариями Euroclear и Clearstream и российским Национальным расчетным депозитарием (НРД) фактически прервалось взаимодействие. С обеих сторон были заморожены денежные средства. Россия зеркально заблокировала активы Euroclear и Clearstream на общую сумму около 229,1 млрд руб.