Банк «Левобережный» подал иск к Euroclear на 1,13 млрд рублей

С исками к Euroclear в российские арбитражные суды обратились как частные инвесторы, так и профучастники (включая Росбанк, УК «Первая», банк «Синара»). Всего зарегистрировано более трех десятков заявлений. Все связаны с заблокированными активами, принадлежащими российским гражданам или юрлицам. Совокупный размер требований превышает 200 млрд руб.