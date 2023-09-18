Газета
Инвестиции

Банк «Левобережный» подал иск к Euroclear на 1,13 млрд рублей

Ведомости

Новосибирский банк «Левобережный» обратился в суд с иском к Euroclear bank на 1,13 млрд руб., следует из картотеки арбитражных дел.

Заявление подано в Арбитражный суд Москвы. В числе истцов также указан генеральный директор банка Владимир Шапоренко. Заявление пока не принято и не опубликовано, суть требований не раскрывается.

13 сентября состоялось заседание по первому иску частного инвестора к бельгийскому депозитарию, который рассматривается в Арбитражном суде Москвы. Представитель Euroclear подал ходатайство о прекращении производства по делу. Согласно его позиции, требования должны быть направлены в страну ответчика – Бельгию.

Ранее по теме: Euroclear хочет перенести суд в Бельгию

С исками к Euroclear в российские арбитражные суды обратились как частные инвесторы, так и профучастники (включая Росбанк, УК «Первая», банк «Синара»). Всего зарегистрировано более трех десятков заявлений. Все связаны с заблокированными активами, принадлежащими российским гражданам или юрлицам. Совокупный размер требований превышает 200 млрд руб.

После начала спецоперации на Украине между европейскими центральными депозитариями Euroclear и Clearstream и российским Национальным расчетным депозитарием (НРД) фактически прервалось взаимодействие. С обеих сторон были заморожены денежные средства. Россия зеркально заблокировала активы Euroclear и Clearstream на общую сумму около 229,1 млрд руб.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных